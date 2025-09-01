Três pessoas ficam feridas em acidente envolvendo BMW em Porto Alegre 

BMW capotou na BR-290 após o motorista perder o controle e bater. Maria Fernanda Luchsinger / RBS TV

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo uma BMW e um Hyundai Creta por volta da 1h30min desta segunda-feira (1º). O acidente aconteceu na BR-290 em Porto Alegre, próximo ao acesso a Cachoeirinha, no sentido Interior-Capital.

O motorista da BMW, que estava em alta velocidade, perdeu o controle, bateu na estrutura de proteção da rodovia e, em seguida, no Creta. Após o impacto, a BMW capotou, rodando várias vezes na pista. O condutor realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo.