Trecho da orla do Guaíba vira estacionamento temporário em Porto Alegre; entenda o porquê

Parte do trecho 2 está sendo usada para estacionar carros. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Quem frequenta a orla do Guaíba, em Porto Alegre, percebe que carros começaram a ser estacionados em áreas demarcadas no trecho 2. O espaço fica entre os trechos 1 e 3, revitalizados pela prefeitura na última década. Um projeto para recuperar o local chegou a ser desenvolvido, porém, passa por ajustes devido aos alagamentos na região em 2023 e 2024.

A área já era usada, informalmente, para estacionar carros — sem cobrança, nem de flanelinhas. Contudo, desde o começo de setembro, o espaço no trecho 2 foi transformado oficialmente em um estacionamento. No entanto, nem todos podem acessá-lo.

A instrutora de academia Diane Teixeira, 44 anos, costuma deixar seu carro no trecho 2 aos finais de semana. Na tarde desta terça-feira (16), ela e sua família foram visitar o Acampamento Farroupilha e encontraram a área cheia de carros, mas com a entrada bloqueada por cones e com uma guarita.

— Tentei até pagar, mas não deixaram eu estacionar. Vou tentar dar a volta e achar uma vaga perto — reclama.

O motivo

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), durante o Acampamento Farroupilha, apenas veículos autorizados podem utilizar o local. Entre eles, estão expositores credenciados, famílias acampadas e funcionários da prefeitura. Para todos esses grupos, o estacionamento na área é gratuito.

A fiscalização de quem entra e sai do estacionamento é feita por uma câmera grudada na guarita e por funcionários da empresa T-Park, que presta serviço para a GAM 3 Park, concessionária responsável pelo Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), onde o acampamento é realizado.

Quando a reportagem esteve no local, viu que há uma máquina de cartão na guarita. Um funcionário da T-Park justificou que o equipamento é utilizado apenas para ler QR codes disponibilizados para quem está credenciado.

Procurada, a prestadora do serviço explica que o estacionamento do parque tem 1,2 mil vagas e que cerca de 1,1 mil pessoas estão credenciadas. Sendo assim, sobrariam poucos espaços para os veículos de frequentadores do evento.

O estacionamento no trecho 2 deixará de existir nesta configuração na próxima segunda-feira (22), um dia depois do fim do evento.

Até lá, o motorista tem como opção estacionamentos pagos no entorno. O espaço que fica junto ao parque e o que fica na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto também são administrados pela T-Park.

Revitalização

O projeto de revitalização do trecho 2 da orla do Guaíba prevê a construção de uma marina pública, um centro de eventos e um píer. A área de 134 mil metros quadrados, na beira do Guaíba, está localizada entre o Arroio Dilúvio e a Rótula das Cuias.

Em novembro de 2024, a prefeitura de Porto Alegre decidiu ampliar em mais 12 meses a elaboração do projeto que pretende repassar o trecho 2 da orla do Guaíba para a iniciativa privada. Sendo assim, o contrato com a São Paulo Parcerias, que está fazendo a estruturação do edital de concessão, foi ampliado até novembro de 2025.

Projeto prevê construção de uma marina pública, um píer e um centro de eventos no trecho 2 da Orla. Cheetah Capital / Divulgação

Após a conclusão dos estudos, o material passará por audiência pública, revisões, publicação da licitação e realização do leilão. Segundo informou o colunista de GZH Jocimar Farina, esse trâmite deve ocorrer ao longo de 2026. Assim, as obras poderão ser iniciadas durante o ano seguinte.

Também está prevista para o espaço a construção de uma nova sede da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), que hoje está no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF). A orquestra é administrada pelo governo do Estado, que deseja incluir a casa de eventos na concessão do trecho.

De acordo com o governo estadual, a mudança de endereço da sede permitirá corrigir problemas de acústica do imóvel atual e dar maior suporte para as atividades da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Fospa).

Um dos esboços feitos pelo governo do Estado mostra como ficaria a nova sede da Ospa. Divulgação / Ospa