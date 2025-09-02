Terceira companhia aérea começa a oferecer voos diretos entre Porto Alegre e Buenos Aires; conheça as operações e preços

A Latam Airlines começa a ofertar, a partir desta terça-feira (2), voos diretos entre Porto Alegre e Buenos Aires, na Argentina. É a terceira companhia aérea, ao lado da Gol e da Aerolíneas Argentinas, a operar a rota entre o Aeroporto Internacional Salgado Filho e a capital portenha desde a reabertura do terminal gaúcho após a enchente de maio de 2024.
O novo trajeto faz parte do projeto de expansão de operações da Latam no Rio Grande do Sul. Serão realizados três voos semanais à Argentina e três de retorno a Porto Alegre.
A mesma quantidade é oferecida pela Gol, que retomou a rota após um hiato de nove anos. A Aerolíneas Argentinas está com quatro operações semanais para o país vizinho e quatro para a cidade gaúcha.
As três companhias têm como ponto de conexão o Aeroparque Internacional Jorge Newbery (AEP), o segundo maior de Buenos Aires e o mais centralizado.
Preços das passagens diretas entre Porto Alegre e Buenos Aires
Zero Hora simulou o valor das passagens diretas entre as duas cidades nos sites das empresas, considerando uma viagem hipotética para um adulto na classe econômica a ser realizada em setembro. A tarifa pode variar de acordo com a demanda e com a proximidade da data de embarque.
Os dados foram coletados especificamente para setembro de 2025, mas a Fraport, que administra o aeroporto na Capital, destaca que a malha aérea pode mudar ao longo dos meses. No caso do novo voo da Latam, por exemplo, os dias e os horários descritos abaixo devem mudar a partir do fim de outubro — detalhes podem ser conferidos no site da companhia.
Porto Alegre-Buenos Aires
Os voos sem escala em direção a Buenos Aires decolam pela manhã e à noite do terminal Salgado Filho. A duração das viagens varia entre uma hora e meia e uma hora e 55 minutos, a depender da companhia aérea.
Latam
- Partidas na terça-feira, na quinta-feira e no sábado: decolagem às 8h30min do Aeroporto Salgado Filho, com chegada prevista para as 10h ao Aeroparque Internacional Jorge Newbery
- Valor da passagem: a partir de R$ 549
Gol
- Partidas na terça-feira, na quinta-feira e no sábado: decolagem às 6h10min do Aeroporto Salgado Filho, com chegada prevista para as 8h ao Aeroparque Internacional Jorge Newbery
- Valor da passagem: a partir de R$ 533
Aerolíneas Argentinas
- Partidas na segunda-feira e no sábado: decolagem às 8h30min do Aeroporto Salgado Filho, com chegada prevista para as 10h25min ao Aeroparque Internacional Jorge Newbery
- Partidas na terça-feira e na quinta-feira: decolagem às 21h45min do Aeroporto Salgado Filho, com chegada prevista para as 23h40min ao Aeroparque Internacional Jorge Newbery
- Valor da passagem: a partir de R$ 507
Buenos Aires-Porto Alegre
No sentido inverso, há voos com saídas do Aeroparque Internacional Jorge Newbery pela manhã e à noite. A duração do trajeto também varia entre uma hora e meia e uma hora e 55 minutos, conforme as companhias.
Latam
- Partidas na terça-feira, na quinta-feira e no sábado: decolagem às 11h do Aeroparque Internacional Jorge Newbery, com chegada prevista para as 12h55min ao Aeroporto Salgado Filho
- Valor da passagem: a partir de R$ 860
Gol
- Partidas na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira: decolagem às 22h25min do Aeroparque Internacional Jorge Newbery, com chegada prevista para as 23h55min ao Aeroporto Salgado Filho
- Valor da passagem: a partir de R$ 860
Aerolíneas Argentinas
- Partidas na terça-feira e na quinta-feira: decolagem às 19h10min do Aeroparque Internacional Jorge Newbery, com chegada prevista para as 20h50min ao Aeroporto Salgado Filho
- Partidas no sábado e na segunda-feira: decolagem às 5h20min do Aeroparque Internacional Jorge Newbery, com chegada prevista para as 7h ao Aeroporto Salgado Filho
- Valor da passagem: a partir de R$ 1,1 mil
*Produção: Carolina Dill
É assinante, mas ainda não recebe as newsletters com assuntos exclusivos? Clique aqui e inscreva-se para ficar sempre bem informado!