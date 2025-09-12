Shopping da zona norte de Porto Alegre aposta em reforço na gastronomia para ampliar público

Espaço voltado a restaurantes será inaugurado no começo de outubro no terceiro piso do Iguatemi. Iguatemi / Divulgação

Diariamente, perto das 14h, o assessor de investimentos Ricardo Prates desce da torre em que trabalha, na Avenida Nilo Peçanha, para almoçar no Shopping Iguatemi, na zona norte de Porto Alegre. À noite, ele e sua esposa se deslocam, ao menos uma vez por semana, para jantar no shopping. Depois, assistem a um filme no cinema.

— Sempre almoço depois do horário de pico pois é muito cheio ao meio-dia. Como no mesmo bufê todos os dias. Já quando estou com minha mulher, vamos em um lugar mais especial. Em outras palavras, mais caro — brinca Ricardo.

Inaugurado em 1983, o Iguatemi fez parte de uma mudança na zona norte de Porto Alegre. A área que antes tinha chácaras, onde se cultivavam grãos e se criava gado, hoje é tomada por prédios com salas comerciais e edifícios residenciais, onde o metro quadrado é um dos mais caros da cidade. Contudo, não há tantas opções de restaurantes para quem mora ou trabalha no entorno.

De olho nessa demanda, o Iguatemi está fortalecendo o mix de gastronomia do shopping. Recentemente, anunciou uma nova área para restaurantes no terceiro piso, onde antes ficava uma praça de alimentação com redes de fast-food. A inauguração do Gardens, como será chamado o espaço, está marcada para o dia 1º de outubro.

O Gardens terá como novidade o restaurante Locale, marca de culinária italiana criada há cinco anos em São Paulo e que agora estreia em solo gaúcho. Com investimento de R$ 4 milhões, a operação ocupará uma área de 350 metros quadrados, com 140 lugares para clientes. No cardápio, haverá opções do café da manhã ao jantar, como panini, massas, pizzas napolitanas, bife Wellington, cannoli e uma vasta carta de drinques.

— Porto Alegre é uma cidade que está nos encantando muito. Há muitos lugares bacanas que temos visitado, o pessoal está investindo pesado em experiências gastronômicas. Essa será nossa quinta loja em empreendimentos do Iguatemi. O movimento do shopping deles em Porto Alegre é excelente, sempre está cheio quando frequento — diz Gabriel Fullen, CEO do Grupo Locale.

Além do Locale, o Gardens terá quiosque da vinícola Amitiê, de Garibaldi, e restaurantes de marcas que já estavam no terceiro piso. São eles, Coco Bambu (frutos do mar), Madero (hambúrguer) e Mamma Mia (galeto), que ganharão varandas com vista para uma área arborizada, aumentando, também, o número de lugares para clientes. O Sakura, de culinária japonesa, permanece como é hoje.

— Nossas pesquisas mostram que o cliente quer mais opções para comer. Já temos vários restaurantes ótimos. O Garden vem para somar. Quem vem para jantar, acaba passeando e compra em outras lojas. O Gardens vai ajudar a aumentar a venda de outros lojistas — avalia a gerente-geral do Shopping Iguatemi de Porto Alegre, Nailê Santos.

Restaurantes com nova cara

No Gardens, a rede de galeterias Mamma Mia, de Gramado, reformará toda a sua unidade. O investimento será de R$ 4 milhões e a reinauguração está marcada para novembro. Enquanto isso, os clientes podem seguir comendo galeto no Mamma Mia Express, que serve pratos feitos em sua unidade da praça de alimentação do primeiro piso, aberta recentemente.

No mesmo ambiente, a hamburgueria Jeronimo começou a servir nesta semana os hambúrgueres da marca Madero, que pertence ao mesmo grupo. Para isso, a cozinha teve de ser adaptada com novos equipamentos. O restaurante Madero seguirá no terceiro piso do shopping, onde há mais pratos no cardápio.

E a Petiskeira, criada há 43 anos no Iguatemi, reformou todo o seu restaurante na praça de alimentação. O investimento foi de R$ 4,5 milhões para trocar tudo o que tinha dentro da operação, diz o sócio Angelo Meneghetti.

Comida na "mesa do chefe"

Em outubro, o Iguatemi vai sediar mais uma edição do Chef's Table, experiência gastronômica que é realizada em restaurantes ao redor do mundo. O projeto propõe degustações fora do menu regular, em que um limitado grupo de pessoas é servido com exclusividade e tem atenção especial do cozinheiro.

Com curadoria de Fernanda Guimarães e assinatura do chef executivo Lucas Cinti, o evento vai reunir chefs brasileiros e estrangeiros. O ingresso custa R$ 490 por pessoa.

Mais opções para comer

Fora dos espaços destinados a alimentação, o Iguatemi conta com mais opções para se alimentar. De carnes, o 20BARRA9 tem um restaurante no segundo piso. Em frente a ele, fica o Cantina do Press, de culinária italiana. A unidade pertence ao Grupo Press, da empresária Carla Tellini, que também conta com uma unidade do Press Café em frente ao famoso relógio d'água.

No lado de fora do shopping, o Outback tem bastante movimento à noite. Segundo a gerente de marketing do Iguatemi, Cristina Maggi, começam a se formar filas em frente ao restaurante a partir das 19h. Enquanto isso, os gestores do shopping seguem negociando com marcas para ocupar a loja que fica em frente.

Além do Press Café, o Iguatemi conta com mais seis cafeterias: Origens, Cultura, Chocólatras, Havana e Lugano, todas com mesas nos corredores do shopping. Também há diversas opções de marcas que vendem sorvetes e gelatos: Freddo, Amuur e Di Argento ficam localizadas em quiosques no primeiro e segundo piso; Baccio Di Latte e Milky Moo têm lojas no primeiro andar.