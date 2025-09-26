Porto Alegre

Evento gratuito
Notícia

Semana Caldeira movimenta Porto Alegre com atividades e palestras sobre inovação e tecnologia

Com mais de 200 atrações, quarta edição do evento espera 15 mil pessoas e traz nomes de peso do mercado para debater a nova economia no Rio Grande do Sul

Beatriz Coan

