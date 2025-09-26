Semana Caldeira movimenta Porto Alegre com atividades e palestras sobre inovação e tecnologia

Porto Alegre volta a ser palco de conexões e negócios na próxima semana, entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro, com a quarta edição da Semana Caldeira. O evento gratuito, organizado pelo Instituto Caldeira, pretende fomentar a perspectiva de inovação no Rio Grande do Sul.
Em mais de 200 atividades ao longo dos cinco dias de evento, palestrantes de diferentes Estados brasileiros e países abordarão temas relacionados a tecnologia e inovação, também conhecida como nova economia. Entre as 13 categorias apresentadas na agenda do evento estão: educação para a nova economia, economia criativa, pessoa e comportamento, indústria do amanhã e ESG.
— Há tantos temas vinculados à nova economia que acabam gerando um impacto muito grande na competitividade das empresas e na capacidade dos profissionais, jovens ou não, de realmente acompanhar tanta mudança — comenta Pedro Valério, diretor executivo do Caldeira.
Palestrantes
Para escolher quais assuntos trazer nesta edição, a organização contou com o apoio da comunidade de associados e membros do instituto. A agenda de palestrantes foi formada conforme as empresas, as universidades e as instituições públicas que fazem parte do Caldeira apresentavam temas e painelistas relevantes para os dias de hoje.
— A Semana Caldeira é uma celebração do ecossistema de inovação aqui do Rio Grande do Sul e uma porta de entrada para gente do mundo inteiro, afinal, trazemos diferentes países e Estados para participarem deste grande evento e tudo isso de graça — aponta Valério.
Entre os nomes de destaque, estão:
- Guilherme Benchimol, presidente da XP Investimentos
- Francisco Bosco, filósofo e escritor
- Paul Fain, da The Work Shift
- Guilherme Horn, head do WhatsApp para estratégia de mercados
- Tati Bernardi, roteirista e escritora best-seller
- Ana Almanzar, vice-prefeita de Iniciativas Estratégicas da cidade de Nova York
- Brad Feld, da Founder Foundry
- Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú
A organização do evento também confirmou a presença do skatista Sandro Dias, o Mineirinho, que bateu o recorde mundial ao descer uma altura de 70m na megarrampa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF). O palestrante vai falar sobre risco e coragem.
Até quinta-feira (25), o evento já contava com mais de 540 empresas confirmadas e em torno de 8 mil inscritos. A expectativa é de que, ao longo das atividades, mais de 15 mil pessoas circulem pelos corredores do instituto. As inscrições seguem abertas ao longo de toda a semana, tendo como limite a capacidade da sala onde ocorre cada atividade.
Serviço
- O quê: Semana Caldeira
- Quando: de 29 de setembro a 3 de outubro
- Onde: Rua Frederico Mentz, 1606, bairro Navegantes, Porto Alegre
- Custo: gratuito
- Inscrições: para participar, basta se inscrever no site do evento
- Programação: confira no site