Semana Caldeira movimenta Porto Alegre com atividades e palestras sobre inovação e tecnologia

Evento chega na sua quarta edição. Renan Mattos / Agencia RBS

Porto Alegre volta a ser palco de conexões e negócios na próxima semana, entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro, com a quarta edição da Semana Caldeira. O evento gratuito, organizado pelo Instituto Caldeira, pretende fomentar a perspectiva de inovação no Rio Grande do Sul.

Em mais de 200 atividades ao longo dos cinco dias de evento, palestrantes de diferentes Estados brasileiros e países abordarão temas relacionados a tecnologia e inovação, também conhecida como nova economia. Entre as 13 categorias apresentadas na agenda do evento estão: educação para a nova economia, economia criativa, pessoa e comportamento, indústria do amanhã e ESG.

— Há tantos temas vinculados à nova economia que acabam gerando um impacto muito grande na competitividade das empresas e na capacidade dos profissionais, jovens ou não, de realmente acompanhar tanta mudança — comenta Pedro Valério, diretor executivo do Caldeira.

Palestrantes

Para escolher quais assuntos trazer nesta edição, a organização contou com o apoio da comunidade de associados e membros do instituto. A agenda de palestrantes foi formada conforme as empresas, as universidades e as instituições públicas que fazem parte do Caldeira apresentavam temas e painelistas relevantes para os dias de hoje.

— A Semana Caldeira é uma celebração do ecossistema de inovação aqui do Rio Grande do Sul e uma porta de entrada para gente do mundo inteiro, afinal, trazemos diferentes países e Estados para participarem deste grande evento e tudo isso de graça — aponta Valério.

Entre os nomes de destaque, estão:

Guilherme Benchimol , presidente da XP Investimentos

, presidente da XP Investimentos Francisco Bosco , filósofo e escritor

, filósofo e escritor Paul Fain , da The Work Shift

, da The Work Shift Guilherme Horn , head do WhatsApp para estratégia de mercados

, head do WhatsApp para estratégia de mercados Tati Bernardi , roteirista e escritora best-seller

, roteirista e escritora best-seller Ana Almanzar , vice-prefeita de Iniciativas Estratégicas da cidade de Nova York

, vice-prefeita de Iniciativas Estratégicas da cidade de Nova York Brad Feld , da Founder Foundry

, da Founder Foundry Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú

A organização do evento também confirmou a presença do skatista Sandro Dias, o Mineirinho, que bateu o recorde mundial ao descer uma altura de 70m na megarrampa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF). O palestrante vai falar sobre risco e coragem.

Até quinta-feira (25), o evento já contava com mais de 540 empresas confirmadas e em torno de 8 mil inscritos. A expectativa é de que, ao longo das atividades, mais de 15 mil pessoas circulem pelos corredores do instituto. As inscrições seguem abertas ao longo de toda a semana, tendo como limite a capacidade da sala onde ocorre cada atividade.

