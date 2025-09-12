Porto Alegre

Planejamento urbano
Notícia

Sem mudanças substanciais, Melo protocola na Câmara revisão do Plano Diretor de Porto Alegre

Proposta permite prédios mais altos e estimula adensamento do eixo central

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS