Sem mudanças substanciais, Melo protocola na Câmara revisão do Plano Diretor de Porto Alegre

Seis anos após o início dos estudos, a proposta de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre foi protocolada na Câmara de Vereadores. O prefeito Sebastião Melo foi pessoalmente ao Legislativo na manhã desta sexta-feira (12), em ato que marcou o início de uma nova etapa da discussão sobre o planejamento urbano da cidade.

Com a entrega formal, os projetos começam a tramitar no Legislativo e caberá aos vereadores a apresentação de emendas e a discussão dos pontos específicos da proposta. Além das mudanças no Plano Diretor, a prefeitura propôs a criação da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que vai regrar as regras construtivas. Na prática, a norma será desmembrada do texto principal do plano.

A Câmara já criou uma comissão especial e deve reunir entidades locais em um fórum de discussão. Oficialmente, não há prazo para que o projeto seja deliberado.

Ao protocolar o projeto, Melo indicou que a proposta não sofreu mudanças substanciais desde a apresentação pública da primeira minuta, em julho. O foco da revisão é estimular o adensamento no eixo central, que inclui Centro Histórico, 4º Distrito, orla do Guaíba e margens de grandes avenidas.

— Existem regiões que, em nossa avaliação, precisam ser mais adensadas, receber mais pessoas. Onde tem mais escolas, educação, saúde e mobilidade, na minha visão, tem vida melhor — afirma o prefeito.

Um dos principais pontos em debate é a altura de prédios, que passa a ter limite de 130 metros em algumas regiões. Hoje, o limite geral é de 52 metros. O novo plano também reduz o espaçamento mínimo entre prédios e amplia os índices construtivos máximos em áreas em que o município pretende permitir construções maiores.

De acordo com a prefeitura, o plano obedece a cinco objetivos principais:

Qualificar os espaços públicos e potencializar a utilização do Guaíba

Reduzir o tempo de deslocamento das pessoas nos trajetos diários

das pessoas nos trajetos diários Reduzir o custo da moradia e garantir o acesso de todos à cidade

e garantir o acesso de todos à cidade Adaptar a cidade aos efeitos das mudanças climáticas e zerar as emissões de gases de efeito estufa

e zerar as emissões de gases de efeito estufa Fortalecer o planejamento urbano com base na economia urbana, para responder às dinâmicas da cidade e potencializar suas formas de financiamento

Leia Mais Proposta de novo Plano Diretor de Porto Alegre prevê prédios de até 130 metros; veja no mapa novos limites por rua

Sugestões acolhidas

A minuta do projeto havia sido apresentada em julho pela Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). Desde então, foram enviadas pela população e por entidades 346 sugestões de mudança, sendo 228 pela internet e 118 na audiência pública realizada no Auditório Araújo Vianna.

De acordo com o titular da pasta, Germano Bremm, 67% das contribuições foram incorporadas na minuta, total ou parcialmente. Entre as mudanças feitas antes de o projeto chegar na Câmara estão a criação de duas Regiões de Planejamento: uma para o Extremo-Sul e outra para as Ilhas. Com isso, a versão final terá 10 RPs. De acordo com Bremm, a medida foi decidida em razão da "peculiaridade" dessas regiões.

— Essa divisão vai permitir que o poder público trate de forma diferenciada aquela região nos planos locais e planos de pormenor, que são instrumentos que vão além desse planejamento macro da cidade e identificam a prioridade de cada local — explicou.

Além da criação das RPs, também foram feitas alterações nas regras construtivas de bairros como Hípica e Aberta dos Morros.

Leia Mais Novo Plano Diretor busca atrair mais de 150 mil moradores para eixo central de Porto Alegre; saiba quais regiões

Prazo de votação

A Câmara não tem prazo para votar o projeto de lei. No entanto, a presidente da Casa, Comandante Nádia (PL), que é aliada de Melo, disse que pretende colocar o texto em votação ainda neste ano, mesmo que seja preciso chamar sessões extraordinárias.

— Se for necessário, chamarei extraordinárias, porque o povo tem pressa. A Câmara é o foro responsável por estudar, debate e votar. Seria irresponsabilidade da presidente deixar a coisa laissez-faire — afirmou Nádia.

A previsão é bastante ousada, diante da extensão do projeto. Dentro do governo, secretários municipais afirmam que a votação tende a ficar para o final do ano que vem.

Única vereadora de oposição a acompanhar a entrega, Juliana de Souza (PT) alegou que há falta de transparência e participação popular na condução da revisão do Plano Diretor e cobrou a apresentação detalhada do zoneamento das áreas de risco da cidade. Segundo ela, a oposição considera inadequada a previsão de votação até o final do ano.

— É impossível que, em três meses, ocorra um processo adequado, com estudo e participação da sociedade. Se assim ocorrer, será um processo atropelado que vai impedir que os ritos adequados ocorram — avaliou.

Nova vitória

Antes de entregar o projeto à Câmara, a prefeitura obteve nova vitória judicial em ação que questionava o Plano Diretor. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) pediu liminar à Justiça Federal para impedir a entrega do projeto, mas não teve o pedido reconhecido pelo juiz federal Rodrigo Koehler Ribeiro.

Crítico da judicialização do tema, Melo disse que a palavra final sobre o plano deve ser da Câmara.

— Quem perde a eleição tem de deixar quem ganhou governar e disputar a próxima — afirmou.