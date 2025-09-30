Reforma de trecho do talude do Arroio Dilúvio é concluída, e trânsito na Avenida Ipiranga é normalizado

Talude foi refeito em concreto armado. Luciano Lanes / PMPA

Foi concluída nesta terça-feira (30) a reconstrução do talude do Arroio Dilúvio no trecho junto à Rua São Manoel, no bairro Santana, em Porto Alegre. Com o fim dos trabalhos, o trânsito foi liberado na região, após mais de oito meses de obras e bloqueios em faixas da Avenida Ipiranga.

A conclusão se deu no limite do prazo informado pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), que previa que a obra seguisse até setembro. A circulação pela ciclovia no trecho ainda não foi liberada, pois falta a pintura e a sinalização da via.

Esse serviço deve ser feito pela EPTC e pela Secretaria de Serviços Urbanos, e dependerá das condições climáticas nos próximos dias. Por enquanto, os ciclistas seguem orientados a utilizar a calçada do outro lado da avenida.

Atraso em outra área

Outro trecho de reconstrução do talude teve o prazo de entrega adiado. A reforma na estrutura em frente ao planetário da UFRGS, no sentido Centro-bairro, também tinha previsão de conclusão para setembro, mas não ficou pronta. A nova previsão é de que seja finalizada em novembro.

Segundo o Dmae, a elevação do nível do Arroio Dilúvio durante a cheia de junho, quando o Guaíba atingiu a cota de inundação no Cais Mauá, provocou alterações no cronograma das obras. Os trabalhos ficaram paralisados de 17 de junho a 18 de julho.

Outro trecho segue com obras em andamento: na esquina da Ipiranga com a Rua Silva Só. Neste ponto, a previsão é de término no primeiro trimestre de 2026.

Outros quatro trechos, próximos ao campus da PUCRS, têm obras contratadas, com início previsto para os próximos meses. Além disso, mais quatro pontos que necessitam de reconstrução estão em fase de projeto elaborado pelo corpo técnico do Dmae.