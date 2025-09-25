Quem são as candidatas a rainha do Carnaval de Porto Alegre 2026

Danyely Damaceno é a atual rainha do Carnaval de Porto Alegre. Camila Hermes / Agencia RBS

O sonho de ser a rainha do Carnaval de Porto Alegre está mais vivo do que nunca para as 19 candidatas que disputam a coroa na corte oficial e para as 10 que almejam integrar a corte da diversidade.

As eleitas serão conhecidas no dia 8 de novembro, em evento na quadra do Estado Maior da Restinga. Os ensaios com as candidatas, porém, iniciam já no dia 7 de outubro com os coreógrafos Paola Danubia e Vini Martin's.

Conforme o produtor e diretor do concurso, Israel Ávila, a antecedência nas datas tem em vista a melhor preparação:

— Tudo o que a gente começa antes a gente tem mais tempo de acertar. Além dos eventos previstos, elas vão poder ensaiar mais vezes e com mais calma — comentou.

Conheça as candidatas

Por um longo período, houve limitação de idade e impedimento para candidatas que já fossem mães. Essas regras foram retiradas. As inscritas neste ano, por exemplo, têm faixa etária entre 18 e 45 anos.

— Nós não rasgamos o regulamento, mas o refizemos. Antes, o limite de idade era de 28 anos. Entendemos que, para uma certa época, era daquela forma e, hoje em dia, não é mais assim. Queremos que todas possam participar. Agora, uma mulher de 50 anos pode ser ainha do Carnaval, uma mulher mãe pode ser rainha do Carnaval. Adaptamos as regras para que o concurso seja mais justo, mais diverso e plural — completou Israel.

O atual Rei Momo, Jefferson Amorim, foi mantido na função. A escolha da Rainha do Carnaval 2026 é uma realização da UECGAPA (União das Entidades Carnavalescas de Todos os Grupos e Abrangentes de Porto Alegre), com participação da UESPA (União das Escolas de Samba de Porto Alegre e Região Metropolitana) e apoio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

