Porto Alegre

Desenvolvimento
Notícia

Projeto que destaca importância da navegação para cidades portuárias busca parceiros para lançamento em Porto Alegre

Programa Minha Cidade tem um Porto, já implantado no município de Rio Grande, foi apresentado em evento na Casa da RBS na Expointer na noite desta quinta-feira (4)

Marcelo Gonzatto

