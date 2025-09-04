Projeto que destaca importância da navegação para cidades portuárias busca parceiros para lançamento em Porto Alegre

Jefferson Botega / Agencia RBS

Um porto, mais do que uma plataforma de embarque e desembarque de mercadorias, é fonte de desenvolvimento econômico e social — mas nem toda a população de cidades portuárias percebe a importância dos terminais de carga para suas comunidades.

Um projeto capitaneado pela Portos RS que procura ampliar a proximidade entre a sociedade e essas estruturas, já implantado no município de Rio Grande, agora está sendo alinhado para se estender a Porto Alegre. Pelotas é outro município que deverá ser contemplado futuramente. Um esboço do que deverá ser feito na Capital, a partir das atividades já realizadas em Rio Grande, foi apresentado em um evento realizado na noite de quinta-feira (4) na Casa da RBS na Expointer, em Esteio.

Leia Mais Projeto Minha Cidade tem um Porto aproxima comunidade do desenvolvimento local

Na versão pensada para a Capital, o programa batizado como Minha Cidade Tem um Porto será desenvolvido em parceria com o Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS).

— Estamos abrindo o desenho do que está sendo pensado para Porto Alegre, até como uma oportunidade para conectar com empresas interessadas em apoiar o projeto. A ideia é que cada cidade tenha um projeto específico — afirma a presidente do Sindienergia-RS, Daniela Cardeal.

Ainda não há um prazo determinado para a implementação do programa em Porto Alegre, conforme Daniela — mas isso deve ocorrer em breve.

Segundo a Portos RS, a iniciativa é um "movimento de resgate do orgulho regional e de valorização do impacto transformador dos portos na vida das pessoas". A ideia é que sejam adotadas medidas semelhantes ao que foi realizado em Rio Grande por meio de uma parceria com a Câmara de Comércio do município e apoio de várias empresas. As iniciativas envolveram ações de valorização da identidade local, de educação e de inclusão e participação social.

Leia Mais Lula define medidas de apoio a agricultores gaúchos e manda Fávaro fazer anúncio na Expointer

Isso incluiu visitas a escolas, onde foram abordados aspectos como a história e a importância do porto, práticas esportivas, concurso de redação sobre a temática portuária, além de uma campanha de comunicação por TV, rádio, mídias impressas e digitais que incluiu veículos do Grupo RBS — como a transmissão do programa Atualidade, da Rádio Gaúcha, diretamente do terminal de Rio Grande.

— Estamos começando a estruturar o projeto para Porto Alegre, para promover essa aproximação da atividade portuária com a cidade. Em Rio Grande, o concurso de redação (realizado nas escolas) premiou o melhor texto de cada série sobre essa temática. Vamos estruturar ações semelhantes para a Capital, com empresas parceiras — afirma o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger.