Prefeitura de Porto Alegre lança plano voltado a desastres ambientais

Documento foi apresentado no Centro de Monitoramento e Contingência Climática. Alex Rocha / PMPA

A tragédia da enchente histórica de 2024 no Rio Grande do Sul revelou a necessidade de Porto Alegre ter mais claro o que se espera dos diferentes órgãos públicos, em termos de ações de prevenção e de gestão de crise. Com o objetivo de melhorar o fluxo de comunicação e agilizar o trabalho de secretarias, departamentos e empresas foi lançado nesta quarta-feira (3) o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil de Desastres de Porto Alegre.

O plano de contingência é um instrumento operacional, foi construído durante um ano e teve investimento de R$ 400 mil. A consultoria foi da ICLEI, entidade que representa uma rede global de mais de 2,5 mil governos em 130 país que buscam o desenvolvimento urbano sustentável.

— O plano define operação, governança e responsabilidades, com os atores bem definidos. É extremamente relevante e estratégico para a gente responder, infelizmente, a esses eventos extremos que têm sido cada vez mais recorrentes — afirma Germano Bremm, secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre.

O documento lista a responsabilidade e as ações esperadas das secretarias, departamento e demais órgãos, de modo a garantir o rápido atendimento da população em diferentes situações, tais quais deslizamentos, erosões, enchentes e ondas de calor. O plano chega a estabelecer, por exemplo, se houver um terremoto em Porto Alegre, "quem faz o quê".

— Com certeza estamos muito mais preparados hoje do que estávamos antes da enchente de 2024. Eu, por exemplo, tive que despachar (naquela ocasião) em cinco lugares diferentes porque eu não tinha uma sala de contingência. Hoje eu tenho, com geradores próprios. O prefeito não pode ficar no escuro — cita o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, como um exemplo de contribuição do plano.

O instrumento não foi construído do zero. Teve por base um plano de contingência de 2022, que somava 58 páginas. O documento revisado e ampliado — a partir do impacto de um ciclone extratropical em 2023 e da enchente histórica do ano passado — tem, hoje, 197 páginas.

— Nós não tínhamos monitoramento meteorológico, hoje temos. Dentro da prefeitura, somos hoje os responsáveis por emitir avisos e alertas com relação ao que está por vir. A gente faz previsão de cinco dias para frente — destaca outra contribuição do plano o titular da Defesa Civil municipal, coronel Evaldo Rodrigues Junior.

Leia o plano completo: