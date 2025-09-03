Porto Alegre

Prevenção e Gestão de Crise
Notícia

Prefeitura de Porto Alegre lança plano voltado a desastres ambientais

Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil define ações de diferentes órgãos públicos em casos de tempestades, deslizamentos, ondas de calor e outros tipo de desastres

Paulo Rocha

