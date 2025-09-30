Porto Alegre

Justiça
Notícia

Prefeitura de Porto Alegre acusa juízes de criarem "anarquia processual" em ações sobre enchente de 2024

Município reclama que três magistrados estariam dando andamento a ações individuais de indenizações pela cheia mesmo após suspensão de processos

Gabriel Jacobsen

Gabriel Jacobsen

