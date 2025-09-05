Porto Alegre

Alta demanda 
Notícia

Preço do aluguel residencial sobe 11,78% em um ano em Porto Alegre

Entraves na busca por casa própria são alguns dos fatores que explicam a alta. Por outro lado, avanço dos preços ocorre em ritmo menor do que o registrado no ano passado

Anderson Aires

