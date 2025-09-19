Porto Alegre vai investir R$ 447 milhões na aquisição de cem ônibus elétricos

Foi anunciado nesta sexta-feira (19) o investimento de R$ 447 milhões pela prefeitura de Porto Alegre para modernizar a frota de transporte público da Capital. Através de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Programa de Aceleração do Governo Federal (PAC) Seleções, o município espera adquirir cem ônibus elétricos, com aproximadamente 70% deles de modelo articulado.

O anúncio, feito pelo prefeito, Sebastião Melo, na manhã desta sexta-feira (19), no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, depende do aval da Câmara Municipal para utilização dos recursos. Depois disso, o contrato para o fornecimento dos veículos é assinado.

Na solenidade, no Acampamento Farroupilha, foi apresentado também o primeiro modelo de veículo elétrico articulado específico para a Capital, o e-Bus. A previsão é que esse primeiro ônibus comece a circular em um mês. A prefeitura acredita que o último ônibus desta encomenda seja entregue em três anos a partir da assinatura do contrato.

— Esse recurso já está garantido para Porto Alegre, são R$ 447 milhões. Todo o processo interno de aprovação disso já aconteceu, o PL (projeto de lei) está pronto, e agora é encaminhar para a Câmara de Vereadores, que autoriza, assina e aí começa a encomendar os ônibus — afirma Adão de Castro Júnior, secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre.

Atualmente 12 ônibus elétricos operam na Capital. Eles integram três linhas: E178 Praia de Belas, E378 Integradora e E703 Vila Farrapos. O e-Bus, lançado no Acampamento Farroupilha, é uma versão aprimorada do modelo já testado nas linhas T7 – Nilo/Praia de Belas e 398 – Pinheiro. Com a aquisição dos carros maiores, a expectativa é empregá-los em linhas com maior número de usuários.

Dos recursos anunciados, também está prevista a implantação de estações de recarga de alta capacidade, indispensáveis para a operação.

Autonomia de 250 quilômetros para transportar até 150 passageiros

O veículo, resultado da parceria entre as empresas Eletra, Mercedes-Benz, Caio e WEG, agora atende às exigências de layout, dimensões e capacidade de carga do Sistema Municipal de Transporte Público e de Circulação (SMTPC).

O veículo articulado apresentado possui 21m50cm de comprimento, com 3m52cm de altura e 2m53cm de largura, o que garante a circulação nos corredores de ônibus de Porto Alegre. É integralmente fabricado no Brasil, com tração e integração Eletra, chassi Mercedes-Benz O500UDA (low entry/piso baixo), carroceria Caio e-Millenium, além de motor elétrico de indução trifásico, inversor e banco de baterias de íon-lítio ferro-fosfato WEG LiFePO4, com capacidade de 564,8 kWh. Suas baterias podem ser recarregadas em apenas quatro horas

Com autonomia de 250 quilômetros, o coletivo oferece ar-condicionado, Wi-Fi, tomadas USB e acessibilidade universal. Tem capacidade para até 146 passageiros – número que pode ser ampliado para 150 – sendo 66 sentados, com espaço reservado para cadeira de rodas.

— Um sistema bom de transporte é aquele que tem vários modais que tem a integração e uma passagem que caiba no bolso do cidadão, e que tenha qualidade. Quando tu tiver isso, muita gente que usa carro vai dizer: "Não vale a pena pagar estacionamento mais, não vale a pena andar pelas ruas" — acredita o prefeito Sebastião Melo.

Outra inovação é o sistema de freio regenerativo, que recupera parte da energia gerada durante as frenagens e a converte em eletricidade, armazenada nas baterias do veículo.