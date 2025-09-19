Porto Alegre

Tecnologia sobre rodas
Notícia

Porto Alegre vai investir R$ 447 milhões na aquisição de cem ônibus elétricos

Também serão comprados modelos eletrificados de coletivos articulados, que deverão atender nas linhas que possuem maior número de usuários

Guilherme Milman

