Porto Alegre registra 15 surtos de síndrome mão-pé-boca em escolas e creches

Vírus afeta, principalmente, crianças menores de cinco anos. Os principais sintomas são febre, mal-estar e pequenas feridas vermelhas na pele

Maria Stolting

