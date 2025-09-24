Porto Alegre enfrenta baixa no estoque de vacinas contra a covid-19

Situação afeta os imunizantes destinados para todos os públicos. Antonio Valiente / Agencia RBS

O estoque de vacina contra a covid-19 em Porto Alegre está quase zerado. Até a tarde desta quarta-feira (24), de acordo com informado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apenas cinco unidades de saúde tinham o imunizante à disposição da população.

O cenário preocupa o município. Segundo a SMS, a situação afeta os imunizantes destinados para todos os públicos, de crianças a adultos.

A pasta afirma que o pedido para novas remessas foi feito à Secretaria Estadual da Saúde (SES) no dia 11 de setembro. Até o momento, não houve repasse pelo Estado.

Procurada, a SES afirma que o Estado recebeu novos lotes da vacina na terça-feira (23). O imunizante deve ser encaminhado para Porto Alegre na quinta-feira (25). A quantidade não foi confirmada até o momento.

A reportagem de Zero Hora buscou um posicionamento do Ministério da Saúde sobre a disponibilidade de vacinas contra a covid-19. Segundo a pasta, "não há desabastecimento" do imunizante no Rio Grande do Sul.

"Neste ano, até 20 de setembro, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 800 mil doses para crianças até cinco anos no estado, que registra a aplicação de 47,6 mil doses. As vacinas são enviadas regularmente à Secretaria de Saúde do estado, responsável pela distribuição aos municípios, conforme adesão e solicitação de cada localidade", informou o Ministério da Saúde.

Confira os locais com vacinas disponíveis contra a covid-19 em Porto Alegre:

Crianças de 6 meses até menores de 5 anos:

Clínica da Família Modelo - Av. Jerônimo de Ornelas, 55, bairro Santana

Clínica da Família Tristeza - Av. Wenceslau Escobar, 2442, bairro Tristeza

Crianças de 5 a 11 anos:

Unidade de Saúde Bom Jesus - Rua Bom Jesus, 410, bairro Bom Jesus.

Clínica da Família Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400, bairro Santa Tereza.

Adolescentes e adultos acima de 12 anos:

Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes - Estrada João Antônio da Silveira, 3330, bairro Restinga.



