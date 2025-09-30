Porto Alegre

Bairro Chapéu do Sol
Notícia

Polícia responsabiliza tutor de cachorros que fugiram, invadiram casa de vizinha e a atacaram em Porto Alegre

Homem vai responder por lesão corporal culposa e omissão de cautela na guarda de animal perigoso

Maria Fernanda Luchsinger

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS