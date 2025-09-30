Polícia responsabiliza tutor de cachorros que fugiram, invadiram casa de vizinha e a atacaram em Porto Alegre

A Polícia Civil responsabilizou o tutor de dois cachorros que fugiram, invadiram a casa de uma vizinha e a atacaram em Porto Alegre. Eles ainda mataram outros dois cães que estavam na rua, segundo a investigação. O caso aconteceu em 14 de setembro no bairro Chapéu do Sol, na zona sul de Porto Alegre.
Conforme a Polícia Civil, o homem vai responder em liberdade pelos crimes de lesão corporal culposa e omissão de cautela na guarda de animal perigoso. A mulher de 31 anos sofreu ferimentos nas pernas e nos braços durante o ataque. Ela precisou ser socorrida com a ajuda de vizinhos, que conseguiram desvencilhar a mulher dos animais.
A vítima recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsável por encaminhá-la ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde ficou internada por um dia. Ela recebeu alta em 15 de setembro.
De acordo com a mulher, uma ação na Justiça deve ser ajuizada contra o tutor dos animais porque ela alega não ter recebido nenhum tipo de apoio dele após o ataque.