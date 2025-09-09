Porto Alegre

Manutenção
Notícia

Obra do Dmae causará falta de água nesta quarta em oito bairros da Capital

Agronomia, Coronel Aparício Borges, Chácara dos Bombeiros, Partenon, São José, Vila João Pessoa, Vila Menina Alvira e Vila São José serão afetados

Renê Almeida

Rádio Gaúcha

