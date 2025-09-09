Obra do Dmae causará falta de água nesta quarta em oito bairros da Capital

Uma obra na Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) São José II, na Zona Leste de Porto Alegre, vai interromper o abastecimento de água de oito bairros nesta quarta-feira (10). Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), o serviço de manutenção começa às 8h.
Os bairros afetados serão Agronomia, Coronel Aparício Borges, Chácara dos Bombeiros, Partenon, São José, Vila João Pessoa, Vila Menina Alvira e Vila São José. A Ebat São José II abastece cerca de 21 mil pessoas nessas áreas.
Conforme o Dmae, a estimativa é de que o abastecimento seja plenamente retomado na madrugada de quinta-feira (11). O retorno da água é gradual e pode demorar mais nas partes altas e/ou distantes do sistema.
Aumento da capacidade
A obra consiste na substituição de uma válvula com diâmetro de 400 milímetros e objetiva o aumento da capacidade da estrutura no verão.
Esta é a primeira de três etapas de manutenção na Ebat São José II. As próximas duas acontecerão ainda no mês de setembro, ainda sem datas previstas. As obras visam a instalação de novos motores, que aumentarão a capacidade de bombeamento da estação.