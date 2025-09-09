Obra do Dmae causará falta de água nesta quarta em oito bairros da Capital

Manutenção tem como objetivo o aumento da capacidade de fornecimento da estação no verão. Luciano Lanes / PMPA / Divulgação

Uma obra na Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) São José II, na Zona Leste de Porto Alegre, vai interromper o abastecimento de água de oito bairros nesta quarta-feira (10). Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), o serviço de manutenção começa às 8h.

Os bairros afetados serão Agronomia, Coronel Aparício Borges, Chácara dos Bombeiros, Partenon, São José, Vila João Pessoa, Vila Menina Alvira e Vila São José. A Ebat São José II abastece cerca de 21 mil pessoas nessas áreas.

Conforme o Dmae, a estimativa é de que o abastecimento seja plenamente retomado na madrugada de quinta-feira (11). O retorno da água é gradual e pode demorar mais nas partes altas e/ou distantes do sistema.

Aumento da capacidade

A obra consiste na substituição de uma válvula com diâmetro de 400 milímetros e objetiva o aumento da capacidade da estrutura no verão.