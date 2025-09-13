Porto Alegre

Zona norte da Capital
Obra de drenagem causa interdição de praça e derrubada de árvores no bairro Passo D'Areia

Frequentadores reclamam da falta de informação prévia e temem a perda da sombra. Prefeitura comentou que o diálogo com a comunidade "está sendo realizado por intermédio da prefeita da praça"

Carlos Rollsing

