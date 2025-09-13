Obra de drenagem causa interdição de praça e derrubada de árvores no bairro Passo D'Areia

A Praça Inspetor Irani Bertelli, no bairro Passo D'Areia, na zona norte de Porto Alegre, está totalmente cercada e interditada para a realização de obras do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Na fase final da intervenção, está prevista a reurbanização do espaço público e a devolução ao uso da comunidade. A estimativa é de que o isolamento permaneça até 2027, quando os serviços devem estar concluídos, informa a prefeitura da Capital.

No local, será construída uma bacia de contenção em concreto. A estrutura ficará enterrada debaixo da superfície e terá capacidade para armazenar até 7,8 mil metros cúbicos de água da chuva. A obra pertence ao programa de macrodrenagem do Arroio Areia e tem a finalidade de melhorar o escoamento da Zona Norte. O sistema de drenagem urbana faz parte dos instrumentos de uma cidade para prevenir alagamentos e enchentes. A construção foi contratada pela prefeitura de Porto Alegre e pelo Dmae. A execução dos serviços está sob responsabilidade de um consórcio de cinco empresas (Aca Brasil/Angolaca/ACA SA/RGS/LC Dolphin). O financiamento das obras, que envolvem 26 intervenções de drenagem pela cidade, é do governo federal, com investimento de R$ 107 milhões.

Em razão da empreitada, a praça está cercada por tapumes e inacessível desde 28 de agosto. A preparação do terreno para a construção da bacia de contenção demandou a remoção de um campo de futebol, uma cancha de bocha e a supressão de árvores. A praça tem dois trechos geograficamente distintos, separados por um barranco coberto por grama. Um nível é mais elevado, na altura da Rua Antônio Joaquim Mesquita. E outro mais baixo, à margem da Rua Coronel João Corrêa, defronte ao 11º Batalhão de Polícia Militar. No momento, o início da obra está concentrado na parte baixa, onde a terra está revirada e restaram tocos de vegetais, raízes e zonas de barro e poças. O campo de futebol removido e a quadra de bocha ficavam nessa região.

Na parte elevada, preservada até o momento, mas igualmente impactada pelo canteiro de obras, existem brinquedos infantis, outro campo de futebol e uma pista de skate de pequeno porte.

Leia Mais E se houver uma nova enchente? O que mudou no sistema de proteção de Porto Alegre desde maio de 2024

A prefeitura informa que o local continuará sendo uma praça. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) autorizou a remoção de 30 árvores, das quais duas foram diagnosticadas mortas. A prefeitura informa que, em compensação, será realizado o plantio de 183 mudas na praça e vias públicas do entorno. Após a finalização da obra de drenagem, o espaço de lazer será reurbanizado. O projeto está em fase de aprovação na prefeitura, mas a previsão inclui nova quadra esportiva com telamento e goleiras, academia ao ar livre, recanto infantil, mesas de jogo de dama, revitalização da pista de skate, cachorródromo e reforma da calçada.

Na parte baixa do terreno, em área contígua, existe um imóvel da Associação Comunitária Praça Irani Bertelli (Ascopib), onde acontecem festas e aulas de dança, entre outras atividades. O galpão tem acesso exclusivo que não foi alcançado pelo cercamento com tapumes. Por isso, segue liberado o entra e sai. O fundo da Ascopib, contudo, avança ao interior do terreno da praça. Árvores que estavam próximas de uma parede lateral da construção foram removidas. Entretanto, a prefeitura informou que a sede da Ascopib será mantida.

Leia Mais Shopping da zona norte de Porto Alegre aposta em reforço na gastronomia para ampliar público

A Smamus afirmou que é o quarto ambiente público de lazer a receber uma bacia de contenção do programa de obras de macrodrenagem do Arroio Areia. As anteriores foram as praças Doutor Lopes Trovão, Luiz Blessmann e Fortunato Pimentel.

Frequentadores declaram surpresa e preocupação com corte de árvores

O cercamento do local, o movimento de motosserras, retroescavadeiras e caminhões, mas principalmente a supressão de vegetais preocupam moradores da região. Duas semanas após a interdição do local, ainda não sabiam em detalhes o que estava acontecendo, afirmam. Com o trabalho em andamento, tiveram algumas noções depois da instalação de uma placa informando se tratar de obra de macrodrenagem financiada pelo Novo PAC, do governo federal. Residentes contam que a praça era bastante frequentada e que o campo desmanchado costumava receber partidas de futebol. Nos horários em que não havia prática esportiva, a vizinhança se reunia para usar o espaço como cachorródromo. A própria comunidade providenciou a instalação de portões nas telas de proteção da cancha para evitar a fuga dos caninos. Os usuários, que se comunicam em um grupo de WhatsApp, também providenciaram lixeiras, faziam a troca de sacos de lixo e o recolhimento da sujeira deixada pelos animais.

Leia Mais Praças e parques de Porto Alegre têm 49 novos prefeitos voluntários

—Foi totalmente de surpresa. Temos um grupo bacana de vizinhos que frequenta e cuida da praça. Começaram colocando estacas e não entendemos o que estava acontecendo. Até que, no dia seguinte, estava tudo fechado. E começaram a derrubar as árvores, o que nos preocupou pela falta de sombra. Entendemos que a obra pode ser necessária, mas a praça é um refúgio no calor do verão. A preocupação é se voltará a ter qualidade e sombra para os frequentadores — diz a nutricionista Tatiana Galdino, moradora do Passo D'Areia há 20 anos.

A Smamus comentou que o diálogo com a comunidade "está sendo realizado por intermédio da prefeita da praça".