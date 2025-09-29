Obra de drenagem bloqueia pista lateral da RS-118, em Gravataí, por duas semanas

Bloqueio afeta apenas quem utiliza a via lateral no sentido Viamão-Sapucaia do Sul na RS-118. Prefeitura de Gravataí / Divulgação

Motoristas que trafegam pela RS-118, em Gravataí, na Região Metropolitana, devem ficar atentos a mudanças no trânsito a partir desta segunda-feira (29). A pista lateral da rodovia está totalmente bloqueada no sentido Viamão–Sapucaia, na altura da Avenida Brasil. A mudança já está valendo.

A interdição ocorre por conta de obras de drenagem no local. Está em construção uma trincheira que irá conectar a Avenida Brasil diretamente à RS-118. Enquanto os trabalhos seguem, a pista principal da rodovia permanece liberada para o tráfego.

Com o bloqueio, quem costuma utilizar a Rua Sete de Setembro – nome da pista lateral – precisa fazer um desvio pela Avenida Brasil, Rua Otávio Schemes e Rua Itacolomi, até retornar à rodovia.

De acordo com a previsão, a intervenção deve durar pelas próximas duas semanas.

Trincheira da Av Brasil

A construção da trincheira iniciou no último dia 10. Trata-se de um investimento de R$ 24 milhões do governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Atualmente a Avenida Brasil é interrompida pela RS-118. Desde 2018, não há uma passagem direta da avenida sob a rodovia, ligando a parte leste e oeste do bairro Barnabé.