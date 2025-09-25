Porto Alegre

Transporte público
Notícia

Número de passageiros de ônibus cai quase pela metade nos últimos 15 anos em Porto Alegre

Prefeitura atribui redução de usuários a fatores como qualidade dos veículos, valor da tarifa e crescimento do transporte por aplicativo

Zero Hora

