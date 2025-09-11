Porto Alegre

Notícia

Novos prédios residenciais mudam perfil de movimentada avenida de Porto Alegre: "Polo criado pelo home office"

Região conhecida no passado pela presença de indústrias e hoje pelos comércios de varejo e serviços tem um trecho, em especial, que está vendo emergir outros tipos de negócios focados nas demandas de recém-chegados

Guilherme Gonçalves

