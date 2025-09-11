Novos prédios residenciais mudam perfil de movimentada avenida de Porto Alegre: "Polo criado pelo home office"

Entorno do Terminal Triângulo ganhou outro perfil de negócios. Camila Hermes / Agencia RBS

Uma das mais movimentadas e extensas avenidas de Porto Alegre, a Assis Brasil já passou por diversas transformações desde que seus caminhos foram abertos. No passado, era conhecida por abrigar grandes indústrias em cerca de nove quilômetros de extensão. Hoje, é tomada por comércios de varejo e serviços. Um trecho, contudo, tem ganhado outra característica desde a pandemia.

Com novos empreendimentos imobiliários, o entorno do Terminal Triângulo, no limite entre os bairros São Sebastião e Jardim Lindóia, que costumava ser ponto de oficinas mecânicas, agora tem restaurantes, cafeterias e serviços como academias e clínicas, para atender aos novos moradores que chegam com os residenciais.

Presidente do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), Arcione Piva diz que esse movimento se deve ao enfraquecimento do Centro Histórico como local de maior concentração de trabalhadores. Passado o período de isolamento da crise sanitária, ilustra Piva, muitas empresas optaram por manter parte dos funcionários em teletrabalho ou transferiram escritórios para regiões onde o aluguel é mais barato, como a Zona Norte.

— Como o cliente está trabalhando de casa, ele não precisa mais ir ao centro de cidade. Na Zona Norte, ele se abastece do que precisa. Essa parte da Assis Brasil é um novo polo criado pelo home office. Outros estão surgindo na cidade. As novas moradias puxaram mais gente para essa região. Onde tem gente, tem comércio — explica Piva.

No terreno que era da antiga fábrica da Tintas Renner, próximo do Terminal Triângulo, a construtora Melnick ergueu um grande complexo de moradias e de comércio. Com seis torres residenciais e uma para escritórios, o Grand Park Lindóia foi entregue em 2022. De lá para cá, o empreendimento atraiu mais de 700 famílias e 168 empresas para essa região da cidade.

Além deste prédio, a Melnick construiu, nos últimos nove anos, mais três empreendimentos neste trecho da Assis Brasil, que vai da Rua Gomes de Freitas até a Zéca Neto. Segundo Marcelo Guedes, vice-presidente de Operações da construtora, são condomínios com "fachada ativa", nome dado pelo setor imobiliário para prédios com comércio no térreo.

— Percebemos que esse eixo tem boa conexão com as cidades da Região Metropolitana, à margem da Capital. Tem uma densidade bastante grande de pessoas — avalia Guedes, que também é vice-presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS).

— A Zona Norte conta com um terço da população de Porto Alegre. É bem servida de comércio, serviços, escolas. Tem vida própria. Isso acabou gerando demanda por essas moradias — completa o executivo.

Juntos, os quatro empreendimentos da Melnick neste trecho da Assis Brasil somam 1.532 novos apartamentos, 657 escritórios e 30 espaços para lojas no térreo.

Imóveis mais baratos, comércio diverso

Há três anos, a assistente de contabilidade Karina Vasconcelos, 32 anos, trocou a Rua Siqueira Campos, no Centro Histórico, por este trecho da Assis Brasil. A empresa em que ela trabalhava antes da pandemia tem escritório na região central, e, para facilitar o trajeto, ela locava um apartamento perto. Quando acabou a emergência em saúde, os funcionários tiveram de voltar para o presencial.

— Mas eu gostei de trabalhar em casa, me adaptei muito. Acabei pedindo demissão e achei outro emprego em que trabalho de casa — diz a agora moradora da Zona Norte.

Em 2021, Karine decidiu comprar um apartamento junto com o marido. Na Zona Norte, encontrou unidades na planta saindo por preços bem abaixo dos imóveis avaliados no Centro Histórico. Por meio de financiamento, a compra foi feita e a construtora entregou as chaves no ano seguinte.

— Sinto falta de algumas coisas no Centro, mas aqui tem tudo que preciso. O essencial tenho bem perto de mim. Achei que não me adaptaria porque a região é meio caótica, mas hoje não me imagino morando em outra parte da cidade — completa Karina.

Para morar e comprar

Mesmo em meio ao intenso fluxo de veículos, o entorno do Terminal Triângulo está ganhando "cara de comunidade". Ao lado do Grand Park Lindoia, há uma praça e um posto de saúde. No térreo do edifício, há lojas clínicas e academia 24 horas.

— Estamos com 3,5 mil alunos matriculados. A maioria é de moradores aqui do prédio. Na hora do almoço, eles descem e isso aqui fica lotado — diz o gerente da academia, Leonardo Kratina.

Ao lado do empreendimento da Melnick, o Sicredi construiu, há sete anos, seu centro administrativo. Diariamente, centenas de funcionários da unidade movimentam e consomem na região. No térreo, um restaurante atende à demanda do complexo.

Do outro lado da rua, há mais duas opções para quem quer malhar, além de um restaurante que atende ao meio-dia e à noite.

— É bom que como e depois posso malhar aqui do lado — brinca o cliente Valdemar Silva, que mora a uma quadra do local.

Concentração de shoppings

Boulevard Assis Brasil fica ao lado do Terminal Triângulo. Camila Hermes / Agencia RBS

A Assis Brasil é a avenida de Porto Alegre com maior concentração de shoppings centers. O Boulevard Assis Brasil, antigo Strip Center, oferece opções de compras e gastronomia para o público da região e já vê novas lojas abrirem como reflexo do aumento de moradores. Além dele, há mais três empreendimentos do segmento: Lindóia Shopping, Bourbon Wallig e Bourbon Assis Brasil.

Depois do Boulevard, o Lindóia é o que mais se aproveita do fluxo trazido pelos recém-chegados. Mesmo o novo fluxo, ainda há diversos espaços para lojas desocupados dentro do centro de compras, mas a gestão diz que luta para reverter a situação.

— Reabrimos o cinema no terceiro piso. Isso está trazendo muita gente nova. Teremos mais novidades em breve — promete o gerente geral do shopping, Douglas Brites.

A história do terminal

Terminal Triângulo passou por revitalização em 2019. Camila Hermes / Agencia RBS

O projeto para um grande terminal na zona norte de Porto Alegre começou a ser desenhado ainda na década de 1970 como parte de um trabalho de reorganização do transporte coletivo da Capital, mas a obra só ficou pronta em 2004.

A ideia era criar um ponto de integração entre as linhas que vinham dos bairros da região e aquelas que seguiam em direção ao Centro. O nome “Triângulo” se consolidou pela proximidade com o cruzamento das avenidas Assis Brasil, Sertório e Baltazar de Oliveira Garcia, um dos entroncamentos viários mais movimentados da cidade.

Com o aumento do fluxo de passageiros, o terminal tornou-se um dos principais pontos de embarque e desembarque de Porto Alegre. No entanto, ao longo dos anos, o espaço enfrentou problemas de superlotação e infraestrutura defasada. A cobertura antiga, a falta de acessibilidade adequada e a ausência de áreas de conforto para os usuários geravam críticas frequentes.