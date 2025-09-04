Novo condomínio em Porto Alegre vai preservar sobrado de 1939 e casa histórica que abrigou confeitaria; veja fotos

Sobrado de 1939 fará parte do projeto imobiliário. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Ocupados nos últimos anos por comércios, um sobrado de 1939 e uma casa de 1952 no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, farão parte de um novo projeto imobiliário na Capital. A construtora ABF Developments comprou outros imóveis no entorno, que serão demolidos para dar lugar a um prédio de 60 metros de altura voltado a moradias (veja abaixo como vai ficar).

O projeto, ainda em fase de aprovação na prefeitura, prevê que apenas as duas construções históricas serão mantidas no local.

Leia Mais Loja que era do Nacional em shopping será ampliada para receber outro supermercado

No sobrado, que tem acesso pela Bastian, funcionava a cafeteria Espresso Violeta. Com a obra, o espaço se tornará uma das áreas comuns do condomínio, com salão de festas, academia e coworking.

Já a casa, que estava sendo ocupada pela Maranghello, seguirá tendo uso comercial. Há dois dias, a cafeteria Espresso Violeta, que era vizinha do imóvel, se instalou no local. A ideia é fazer, nos próximos meses, uma nova reforma no imóvel para transformá-lo em um pub, diz o dono do negócio, Daveson Rocha.

Somando todos os imóveis, a área adquirida pela ABF tem 1,8 mil metros quadrados. O futuro prédio ocupará o pátio dos fundos do sobrado, os terrenos de uma outra casa e de um salão de beleza, que serão demolidos.

A construção terá 202 apartamentos, distribuídos em 18 andares. O foco será em lofts e apartamentos de um dormitório. No terraço, haverá uma piscina com vista para o Guaíba.

Segundo a construtora, o valor dos apartamentos ainda está sendo definido. Porém, ela projeta arrecadar R$ 110 milhões com a venda das unidades, o que o setor imobiliário chama de valor geral de vendas (VGV).

Caso o projeto seja aprovado ainda este ano, a obra começa em maio de 2026 e termina em janeiro de 2029, projeta a ABF. Ao longo dos trabalhos, serão gerados cem empregos diretos e indiretos.

Como vai ficar:

Casa com história

Antes de ser da confeitaria Maranghello, a casa na esquina da Bastian com a Praia de Belas estava desocupada. O imóvel foi erguido em 1952 para ser a moradia do jornalista e político Cândido Norberto, idealizador do programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha.

Era uma residência arejada para os dias quentes, por ficar às margens do Guaíba. Quando a região foi aterrada, no final da década de 1950, a casa perdeu seu principal atrativo e foi vendida.

Nas décadas seguintes, o imóvel foi moradia de outras famílias. Em 2021, após anos de tentativa para alugá-lo, a Maranghello ocupou o espaço. Segundo a marca, baixo fluxo e furtos influenciaram a transferência da operação para o Centro Histórico.