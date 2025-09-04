Novo condomínio em Porto Alegre vai preservar sobrado de 1939 e casa histórica que abrigou confeitaria; veja fotos

Ocupados nos últimos anos por comércios, um sobrado de 1939 e uma casa de 1952 no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, farão parte de um novo projeto imobiliário na Capital. A construtora ABF Developments comprou outros imóveis no entorno, que serão demolidos para dar lugar a um prédio de 60 metros de altura voltado a moradias (veja abaixo como vai ficar).
O projeto, ainda em fase de aprovação na prefeitura, prevê que apenas as duas construções históricas serão mantidas no local.
No sobrado, que tem acesso pela Bastian, funcionava a cafeteria Espresso Violeta. Com a obra, o espaço se tornará uma das áreas comuns do condomínio, com salão de festas, academia e coworking.
Já a casa, que estava sendo ocupada pela Maranghello, seguirá tendo uso comercial. Há dois dias, a cafeteria Espresso Violeta, que era vizinha do imóvel, se instalou no local. A ideia é fazer, nos próximos meses, uma nova reforma no imóvel para transformá-lo em um pub, diz o dono do negócio, Daveson Rocha.
Somando todos os imóveis, a área adquirida pela ABF tem 1,8 mil metros quadrados. O futuro prédio ocupará o pátio dos fundos do sobrado, os terrenos de uma outra casa e de um salão de beleza, que serão demolidos.
A construção terá 202 apartamentos, distribuídos em 18 andares. O foco será em lofts e apartamentos de um dormitório. No terraço, haverá uma piscina com vista para o Guaíba.
Segundo a construtora, o valor dos apartamentos ainda está sendo definido. Porém, ela projeta arrecadar R$ 110 milhões com a venda das unidades, o que o setor imobiliário chama de valor geral de vendas (VGV).
Caso o projeto seja aprovado ainda este ano, a obra começa em maio de 2026 e termina em janeiro de 2029, projeta a ABF. Ao longo dos trabalhos, serão gerados cem empregos diretos e indiretos.
Como vai ficar:
Casa com história
Antes de ser da confeitaria Maranghello, a casa na esquina da Bastian com a Praia de Belas estava desocupada. O imóvel foi erguido em 1952 para ser a moradia do jornalista e político Cândido Norberto, idealizador do programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha.
Era uma residência arejada para os dias quentes, por ficar às margens do Guaíba. Quando a região foi aterrada, no final da década de 1950, a casa perdeu seu principal atrativo e foi vendida.
Nas décadas seguintes, o imóvel foi moradia de outras famílias. Em 2021, após anos de tentativa para alugá-lo, a Maranghello ocupou o espaço. Segundo a marca, baixo fluxo e furtos influenciaram a transferência da operação para o Centro Histórico.
A Maranglello ainda tem uma loja para produção no Menino Deus e mais dois pontos em Porto Alegre: um na Avenida José Bonifácio e outro no Shopping Total.