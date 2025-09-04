Porto Alegre

Novo condomínio em Porto Alegre vai preservar sobrado de 1939 e casa histórica que abrigou confeitaria; veja fotos

Prédio de 60 metros de altura e 202 apartamentos será erguido em esquina movimentada do bairro Menino Deus

Guilherme Gonçalves

