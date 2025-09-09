Sem multas de madrugada, afirma EPTC sobre radares nas sinaleiras de Porto Alegre

Radares serão inicialmente instalados em 15 cruzamentos da Capital Arquivo / Agência RBS

Os novos radares que irão multar motoristas que passarem no sinal vermelho em Porto Alegre não terão efeito prático durante a madrugada. Essa diretriz foi definida pelo diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Pedro Bisch Neto, após a publicação do edital para contratação da empresa que fará a instalação do dispositivo.

A EPTC garantiu que as notificações registradas entre 23h e 5h não serão convertidas em multa. Atualmente, passar por um cruzamento com sinal vermelho nessa faixa de horário já é permitido.

— Nós fazemos até o registro disso, mas não lançamos. É no computador que se resolve. Todos são sinais transmitidos, e, nesses horários, não serão computados. Até manteremos para efeito de contagem, para monitorar o comportamento das pessoas. Mas não vai ocorrer multa, podem ficar tranquilos — afirmou.

Leia Mais Jocimar Farina: radares vão multar quem ultrapassar sinal vermelho em Porto Alegre

Apelidados de caetanos, os chamados Detectores de Avanço de Sinal serão colocados com o objetivo de reduzir os acidentes em cruzamentos da capital. O avanço do sinal vermelho é apontado como principal fator de acidentalidade pela EPTC.

Número de mortes no trânsito de Porto Alegre preocupa

O aumento de vítimas fatais no trânsito vem preocupando as autoridades. No primeiro semestre de 2025, 45 pessoas perderam a vida, o que representa uma a cada quatro dias.

— Nós estamos reforçando um hábito que até seria desnecessário, se não houvesse desrespeito, que é das pessoas simplesmente respeitarem o sinal de vermelho, que é a mais importante de todas as sinalizações da cidade — complementa.

As empresas interessadas em instalar os radares serão conhecidas em 30 de setembro. Os primeiros 15 pontos monitorados serão instalados em até cinco meses. Foram escolhidos locais que mais registram acidentes na cidade.

Os outros três caetanos serão instalados a partir de um ano de contrato. As câmeras utilizadas para identificação dos veículos e suas placas deverão obrigatoriamente capturar imagens coloridas durante o dia e poderão capturar imagens monocromáticas à noite. A multa é considerada gravíssima e custa R$ 293,47. O motorista também leva 7 pontos na carteira.

Leia Mais Saiba para que serve boia azul instalada no meio do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

Primeiros cruzamentos monitorados