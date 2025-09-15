Porto Alegre

Patrimônio cultural
Notícia

Museu da Comunicação terá obra a partir desta segunda; veja imagens do local

O Estúdio Sarasá ficou responsável pela execução do serviço que deve se estender por quatro meses a contar a partir da data do início dos trabalhos

André Malinoski

