Mulher é ferida em ataque de cachorro na zona sul de Porto Alegre

Uma mulher ficou ferida após ser atacada por um cachorro na noite deste domingo (14), no bairro Chapéu do Sol, na zona Sul de Porto Alegre.
Segundo a Polícia Civil, o animal estava solto na rua quando matou dois cães. Em seguida, ele entrou na residência de uma vizinha e atacou a moradora. A vítima sofreu ferimentos nos braços e nas pernas e precisou da ajuda de vizinhos para conseguir se soltar do animal.
A mulher foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). O dono do cachorro foi identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil para apurar se ele deve ser responsabilizado ou não.