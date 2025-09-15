Mulher atacada por cães na zona sul de Porto Alegre recebe alta

Cachorro atacou mulher de 31 anos, que teve ferimentos nos braços e nas pernas. Polícia Civil / Divulgação

A mulher de 31 anos atacada por cachorros de um vizinho na noite de domingo (14), na zona sul de Porto Alegre, recebeu alta médica na manhã desta segunda (15). Segundo a Polícia Civil, ela teve ferimentos em braços, pernas e rosto.

O ataque ocorreu no bairro Chapéu do Sol. De acordo com o delegado Arthur Raldi, a vítima estava em casa quando ouviu os seus dois cães brigando com outros dois cachorros na rua. Ao verificar o que acontecia, foi atacada pelos animais.

Embora não possa confirmar a raça, o delegado afirma que os cães responsáveis pelo ataque têm traços de pitbull. As duas casas, da vítima e do tutor dos animais , tinham cercas.

A mulher foi socorrida por vizinhos e encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgências (Samu). Um dos cachorros dela morreu durante a briga.

O tutor dos cães vizinhos foi identificado e intimado a prestar depoimento. A Polícia Civil apura as circunstâncias do episódio e deve ouvir a vítima na terça-feira (16).