Porto Alegre

Na Zona Norte
Motorista tenta agredir agentes de trânsito após capotar carro em Porto Alegre, diz EPTC

Homem admitiu ter consumido bebida alcoólica, mas se recusou a passar pelo teste do etilômetro após o acidente na Avenida Sertório

Maria Fernanda Luchsinger

