Motorista tenta agredir agentes de trânsito após capotar carro em Porto Alegre, diz EPTC

Um motorista tentou agredir um agente de trânsito após capotar o carro que dirigia na madrugada desta segunda-feira (1º) em Porto Alegre. A identidade dele não foi divulgada.

De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o carro bateu contra uma grade de proteção do canteiro central da Avenida Sertório, na Zona Norte, no sentido Centro-bairro, e capotou.

Os agentes da EPTC foram ao local e tentaram submeter o motorista ao teste do etilômetro, que se recusou a usar o bafômetro, mas admitiu ter consumido bebida alcóolica. Teria sido nesse momento em que tentou agredir os agentes.

Ainda conforme a EPTC, a situação foi registrada em vídeo e as imagens devem ser disponibilizadas à Polícia Civil, órgão responsável por investigar o caso.

Além disso, os agentes constataram que o veículo estava com o licenciamento vencido desde 2022.