Motorista perde controle do carro e cai no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

Queda de carro no Dilúvio aconteceu no cruzamento da Antônio de Carvalho com a Ipiranga. Paulo Rocha / Agencia RBS

Uma Pajero caiu no Arroio Dilúvio na manhã desta quarta-feira (17). O acidente foi próximo ao cruzamento da Avenida Ipiranga com a Antônio de Carvalho, no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre.

A queda aconteceu por volta das 10h, no sentido centro-bairro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o condutor teria perdido o controle do veículo e caído na água.

O motorista, um idoso de 76 anos, foi resgatado com o auxílio de uma escada e recebeu atendimento médico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele teve apenas com ferimentos leves. A identidade do condutor não foi divulgada.

Leia Mais Saiba para que serve boia azul instalada no meio do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

O veículo teve danos na dianteira e ficou parcialmente submerso. Uma viatura da Brigada Militar permanecia no canteiro junto ao arroio, aguardando a remoção do carro do curso d'água.

Três quedas em um mês

Este é o terceiro carro a cair no Arroio Dilúvio no período de um mês. Em 17 de agosto, um Corsa ficou submerso após despencar no curso d'água. O condutor do carro não tinha habilitação e se recusou a fazer o teste do etilômetro (bafômetro).

Já no dia 5 de setembro, uma BMW também caiu no arroio. Segundo a EPTC, o motorista contou que tentava manobrar o carro perto da beirada, quando o veículo escorregou e caiu na água.