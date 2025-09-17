Porto Alegre

Bairro Partenon
Notícia

Motorista perde controle do carro e cai no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

Acidente aconteceu por volta das 10h próximo ao cruzamento da Avenida Ipiranga com a Antônio de Carvalho

Zero Hora

