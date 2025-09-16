Motorista de carro quase atingido por caminhão que tombou em Canoas recorda acidente: "Nasci de novo"

Carro escapou por pouco de ser atingido. Peixe Car / Reprodução

O supervisor Volmir da Silva Borges, 49 anos, escapou por pouco de um acidente na BR-116, em Canoas, na Região Metropolitana, na noite de segunda-feira (15).

— Estou em choque, nasci de novo — contou à reportagem da RBS TV.

Ele conduzia um carro e conseguiu desviar de um caminhão que tombou, evitando ser esmagado. O acidente foi registrado em vídeo (veja abaixo).

As imagens mostram o momento em que o carro acessa a pista lateral da rodovia. Ao lado dele, transita o caminhão, que tenta acessar a mesma pista, mas atinge o canteiro que faz a divisão das pistas. Com o choque, o caminhão tomba e quase cai sobre o carro. No entanto, o motorista consegue desviar instantes antes de ser atingido pelo caminhão.

No veículo de passeio, além de Borges, estava a esposa dele. Nenhum dos dois se feriu.

— Minha esposa tinha uma consulta médica. Tínhamos saído da consulta e íamos comer um xis na Avenida Getúlio Vargas. Quando eu entrei na Getúlio, eu escutei um estouro forte. Achei que fosse um caminhão empurrando carros. Quando vi, o caminhão estava tombando — recorda o supervisor.