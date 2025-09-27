Porto Alegre

Trânsito
Notícia

Motociclista de 32 anos morre em acidente no bairro Partenon em Porto Alegre

Colisão ocorreu na esquina da Avenida Bento Gonçalves com a Barão do Amazonas, na madrugada deste sábado (27)

Eduardo Paganella

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS