Motociclista de 32 anos morre em acidente no bairro Partenon em Porto Alegre

Um motociclista de 32 anos morreu em um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (27), em Porto Alegre. O caso aconteceu por volta da meia-noite, na esquina da Avenida Bento Gonçalves com a Rua Barão do Amazonas, no bairro Partenon.
De acordo com a Brigada Militar, a vítima seguia pela Avenida Bento Gonçalves em direção ao centro quando atingiu em cheio um carro que cruzava a via. O motociclista morreu no local.
A suspeita é de que ele tenha ultrapassado o sinal vermelho. O motorista do carro realizou o teste do bafômetro, que não constatou embriaguez. Ele foi conduzido ao Palácio da Polícia Civil para prestar depoimento.