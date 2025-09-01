Morre Vera Bercht, aos 94 anos

Vera tinha 94 anos. Lilian Bercht / Arquivo Pessoal

Vera Bercht faleceu no dia 7 de agosto, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ela tinha 94 anos e morreu em decorrência de deficiência respiratória.

Vera foi casada com Rolf Fernando Bercht, por quase 60 anos, e desta união nasceram as filhas Lilian e Marisa. Dedicou-se aos cuidados com a família, a culinária, costuras, tricôs, bordados e crochê.

Também integrou a Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas (Oase) na Paróquia Matriz da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, dedicando-se a elaboração de trabalhos manuais com o objetivo de benefícios sociais.

Adorava passar os verões em Torres, no Litoral Norte, onde apreciava caminhar até a foz do Rio Mampituba para encontrar os amigos e tomar seus clássicos banhos de mar na Prainha, diariamente.

Além das duas filhas, Vera também deixa quatro netos: Juliana e Susana Fraccaro, Joana e Felipe Canozzi e uma bisneta, Letícia.