Morre Miriam Bins Ely, aos 92 anos

Miriam era filha de Irma Englert Bins e Rodolpho Bins. Ines Bins Ely Boff / Arquivo Pessoal

Nascida em Porto Alegre em 1932, Miriam Bins Ely morreu em 2 de setembro, aos 92 anos. Ela era filha de Irma Englert Bins e Rodolpho Bins.

Miriam estudou no Colégio Bom Conselho. Casou-se com Jorge Fonseca Ely, cirurgião plástico, com quem teve 13 filhos: Jorge, Paulo, Roberto, Anamaria (em memória), Lúcia, Inês, Eduardo (em memória), Helena, Pedro, Flávio, Osvaldo, Cristina e Patrícia.

Criou seus 13 filhos com muito amor, dedicação e fraternidade. Levava os filhos para as aulas de balé, futebol, música, inglês e outras atividades extraclasse. O piano de casa era utilizado para ensinar os filhos a tocar o instrumento.

Muito católica, participava da Comunidade São José, e levava os filhos para a missa aos domingos, chamando atenção na igreja com aquela fileira toda ocupada pela família. Também ensinou os filhos a rezar e agradecer a Deus antes das refeições e antes de dormir.

Miriam conheceu vários países, acompanhando o marido nos Congressos Internacionais de Cirurgia Plástica. Participou da Associação de Pais e Amigos (Apae), da Amigos de Excepcionais, do Movimento Familiar Cristão (MFC) e foi catequista da Paróquia Nossa Senhora da Piedade.

Gostava de ler romances, de jogar vôlei e de viajar. Adorava a natureza e fazer passeios com a família para Torres, Bracatinga, em São Francisco de Paula, Gramado, e Itacolomi, em Gravataí.

Uma vez começou a nevar na Serra e o dono do antigo Veraneio Hampel, em São Francisco de Paula, telefonou e lá foi a família Bins Ely ver a neve cair na serra gaúcha. Adorava receber as queridas primas para o chá da tarde. Gostava muito da música Edelweis, dos Alpes Suíços.

Para a família, o maior legado da matriarca Miriam foi de uma grande família unida e a mensagem de irmandade e fraternidade, de que se auxiliem nas horas difíceis, comemorem nas horas de alegria e que continuem cantando.