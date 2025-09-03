Morre Cleyde Gonçalves do Santos, paraense que vivia no RS

Cleyde faleceu de causas naturais. Lourival Jr. / Arquivo Pessoal

Natural de Belém (PA), Cleyde Gonçalves dos Santos faleceu na madrugada de 26 de agosto, em Porto Alegre. Ela morreu de causas naturais.

Filha mais velha de João Menor Gonçalves e Edelfina Scardino Gonçalves, ela externou em vida à família que não gostaria de revelar a idade.

Formada técnica em contabilidade pela Escola Técnica de Comércio Santa Catarina em 1961, Cleyde viveu uma infância em Belém que foi marcada por brincadeiras tradicionais como roda, “Cinco Marias” e “Passar a Fogueira”, esta última celebrada nas festas juninas de sua rua.

Conheceu seu futuro esposo, Lourival, em um passeio à praia do Mosqueiro em 1956. Casaram-se em 16 de dezembro de 1961, na Basílica Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, e mudaram-se para o Rio Grande do Sul, onde construíram sua vida juntos. O casal chegou em Porto Alegre em 12 de janeiro de 1962.

Na Capital, alugaram um apartamento no Edifício Três Amigos, localizado no Centro. Lourival continuou trabalhando como representante comercial, vendendo pimenta do reino de uma firma do Pará, enquanto Cleyde conciliou os cuidados da casa com o trabalho como cabeleireira, mantendo um pequeno instituto de beleza entre 1966 e 1969.

Mãe de Marlova, Lourena e Lourival Junior, Cleyde foi exemplo de dedicação e afeto. Criou os filhos com amor, atenção e valores sólidos, sempre zelando pelo bem-estar da família. Viúva desde 2009, manteve-se ativa e cercada pelo carinho dos filhos, genros, nora e netos – Dominique, Aline, Leonardo e Eduardo.

Apaixonada por viagens e pela praia, desfrutou por décadas da casa construída em Quintão, em 1979. Apesar da vida no Rio Grande do Sul, não gostava do frio.

Participou da Maturidade Ativa do SESC, onde cultivou amizades duradouras. Orgulhosa de suas raízes paraenses, era conhecida por preparar pratos típicos e compartilhar sua cultura com alegria.