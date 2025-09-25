Mineirinho faz últimos testes antes da descida oficial da megarrampa do CAFF

Mineirinho testou quatro das sete plataformas entre às 10h e às 11h30min desta quinta-feira (25). Jonathan Heckler / Agencia RBS

Horas antes da descida oficial da megarrampa construída no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), Sandro Dias, o Mineirinho, voltou a fazer testes na estrutura.

O skatista paulista chegou cedo ao prédio, por volta das 9h desta quinta-feira (25), e começou sua preparação em busca dos dois recordes mundiais que tentará bater ao dropar da rampa, a partir do meio-dia.

Entre 10h e 11h30min, ele testou quatro das sete plataformas instaladas ao longo do prédio. A expectativa é de que ele consiga descer todas durante o evento oficial, a partir do meio-dia.