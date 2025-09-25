Porto Alegre

Ajustes finais
Notícia

Mineirinho faz últimos testes antes da descida oficial da megarrampa do CAFF

A partir do meio-dia desta quinta, skatista irá em busca da quebra de dois recordes mundiais

João Praetzel

Esportes

