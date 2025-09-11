Melo protocola nesta sexta-feira na Câmara projeto de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre

A proposta desenhada pela Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) prevê uma série de alterações nas regras urbanísticas. André Ávila / Agencia RBS

A proposta de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre será protocolada nesta sexta-feira (12) na Câmara de Vereadores. O prefeito Sebastião Melo irá pessoalmente ao Legislativo, em agenda marcada para as 9h.

No ato, Melo e o secretário do Meio Ambiente, Germano Bremm, vão apresentar formalmente aos vereadores os projetos de atualização do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos) — norma que vai estipular as regras para construção na cidade.

A proposta desenhada pela Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) prevê uma série de alterações nas regras urbanísticas, como a permissão para a construção de prédios de até 130 metros e a redução de espaços entre as edificações.

A prefeitura publicou, em julho, a minuta dos projetos da revisão do Plano Diretor. Posteriormente, foram recebidos cerca de 300 apontamentos — dúvidas, críticas, elogios e sugestões — na audiência pública realizada no dia 9 de agosto e pela internet.

De acordo com a Smamus, todas as contribuições foram analisadas pela equipe da pasta.

A chegada do projeto na Câmara marcará o início de uma etapa de debates que tende a se estender por vários meses e se prolongar ao longo de 2026.

O Legislativo já criou uma comissão especial para analisar a revisão, que será presidida pelo líder do governo, Idenir Cecchim (MDB). Os trabalhos, no entanto, só vão começar depois que os projetos aportarem na Casa.

Justiça rejeita ação

Nesta quinta-feira (11), a Justiça Federal extinguiu a ação civil pública ajuizada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) que almejava suspender a tramitação do Plano Diretor.