Porto Alegre

Após enchente
Notícia

Melhorias no corredor de acesso de Porto Alegre avançam, e obra deve ser concluída até novembro

A obra no guarda-corpo começou no dia 12 de setembro. No entanto, ainda faltam ajustes na drenagem e acabamento do trecho

Ian Tâmbara

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS