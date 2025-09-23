Melhorias no corredor de acesso de Porto Alegre avançam, e obra deve ser concluída até novembro

Instalação da proteção no lado direito foi concluída. Ian Tâmbara / Agência RBS

As estruturas de concreto que compõem o guarda-corpo da pista já foram todas instaladas no lado direito do corredor de acesso, em Porto Alegre. O trecho liga a descida da Avenida Castelo Branco para a subida da elevada da Conceição.

A obra no guarda-corpo começou no dia 12 de setembro. No entanto, ainda faltam ajustes na drenagem e acabamento do trecho.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), a instalação da proteção no lado esquerdo deve começar ainda nesta semana.

A conclusão completa de todas melhorias deve ocorrer até o mês de novembro.

Erguido na enchente

No ano passado, a prefeitura decidiu manter o corredor de acesso a Porto Alegre, que começou como algo provisório.