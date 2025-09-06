Mais que pontos comerciais, parte da história da cidade: um passeio pelas galerias do centro de Porto Alegre

Galeria Chaves é a mais antiga da Capital. Jefferson Botega / Agencia RBS

No final da manhã, meses atrás, a garçonete Sandra Lopes girou o corpo e percorreu com os olhos todas as mesas do café localizado no subsolo da Galeria Chaves, no centro de Porto Alegre. Quando mirou a última mesa vazia, se sobressaltou. Alarmou-se não por algo que enxergou, mas justamente pelo que deixou de ver: onde estaria o contador Carlos Borsa, mais assíduo frequentador do estabelecimento?

A surpresa se justificava: há mais de meio século, o idoso costuma passar diariamente pelo arco neoclássico que delimita a mais antiga galeria comercial da Capital para tomar uma xícara de café — na verdade, uma pela manhã, outra no meio da tarde. Por isso, quando a atendente percebeu que ele havia falhado o compromisso tácito por um par de dias, se preocupou com o paradeiro de Borsa. Telefonou para o contador, como uma amiga ou familiar faria, e só se tranquilizou quando descobriu que ele se recuperava bem de uma cirurgia recém-feita.

Aqui a gente tem uma relação diferente com os clientes. Tenho o contato de vários deles, sei quando fazem aniversário, é diferente de trabalhar em um shopping. Temos pessoas que vêm quase todo dia. SANDRA LOPES Garçonete de cafeteria localizada na Galeria Chaves

Com a saúde refeita, aos 80 anos, Borsa já restabeleceu o antigo hábito. Por volta das 10h de terça-feira, 27 de agosto, sorvia seu café na mesa de canto do Bistrô e Café Sal Fino sob o olhar cuidadoso de Sandra.

— Frequento aqui, diariamente, desde 1974. Às 10h e às 15h. Agora, às vezes, de tarde aprecio um chá em vez de café. Só deixo de vir se estou doente. Como não tomo café no escritório, que fica perto, venho tomar aqui. O prédio é lindo — afirma o contador, que migrou do térreo para o subsolo quando o antigo café localizado no nível da Rua dos Andradas fechou e acabou substituído por outro no piso inferior.

Carlos Borsa frequenta diariamente o mesmo café. Jefferson Botega / Agencia RBS

A fidelidade de frequentadores como Carlos Borsa é uma das razões pelas quais as mais tradicionais galerias da cidade resistem aos novos tempos, à concorrência com os shopping centers, às vendas online e a imprevistos como a pandemia de covid-19 ou a enchente histórica de 2024. A luta para manter viva uma história que teve início na aurora dos anos 1930, porém, é desafiadora: nos últimos cinco anos, gestores e comerciantes instalados nessas passagens urbanas estimam que o fluxo de público caiu praticamente pela metade, exigindo persistência e estratégias diferenciadas por parte dos empreendedores. Segundo levantamento realizado por Zero Hora com as administrações de cada lugar, a média de pessoas que circulam diariamente nas três galerias mais tradicionais do Centro Histórico — Chaves, Rosário e Malcon — recuou de 19 mil para cerca de 10,5 mil ao longo desse período.

Uma pesquisa realizada neste ano pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA) ajuda a contextualizar essa perda de circulação. O levantamento feito com 1,1 mil pessoas revela que 53% dos moradores da Capital diminuíram a frequência com que circulam pelo Centro Histórico. Outra pista: a maior fatia dos entrevistados considera que a segurança e a limpeza pioraram nos últimos seis anos.

Na Galeria Chaves, implantada entre 1930 e 1936 e tombada pelo Patrimônio Histórico, circulam hoje em dia entre 4 mil e 5 mil pessoas — principalmente trabalhadoras da região. Até a eclosão da pandemia, essa cifra ficava em cerca de 8 mil frequentadores.

Com a pandemia e a enchente, percebemos que a quantidade de gente que passa pelo Centro em geral diminuiu bastante. Algumas pessoas entraram em home office, outras se habituaram a comprar pela internet. A gente precisa se adaptar aos novos tempos. CAUEH NOTARO Gestor da Galeria Chaves

Para se ajustar ao cenário atual, a administração busca concentrar serviços e marcas com apelo a novos públicos. Conta com uma agência dos Correios, lotérica e, mais recentemente, lançou uma Starbucks e uma Mini Kalzone. Andares superiores foram transformados em um moderno coworking, com uma decoração contemporânea que em nada lembra os traços clássicos da arquitetura térrea. Três restaurantes — Fuê, Natureza e Terraços — também garantem um bom fluxo de gente ao meio-dia. Assim, apesar da diminuição de pedestres, a grande maioria dos espaços segue locada. Duas lojas atualmente desocupadas já têm interessados em abrir novos negócios, segundo a analista de marketing da galeria, Lara Berwanger.

Estruturas têm inspiração europeia

Quem passa pelo tradicional arco da Galeria Chaves, além de atalhar o caminho entre a Rua da Praia e a Praça XV de Novembro, viaja a um passado distante. Lançadas na Capital nos anos 1930 e popularizadas nas décadas seguintes, as galerias são uma inovação parisiense que cruzou o Atlântico para moldar parte do Centro Histórico.

— As galerias foram criadas como uma forma de aumentar as áreas comerciais do Centro, criando passagens por dentro dos quarteirões com paisagismo, uma iluminação caprichada — explica a arquiteta e urbanista Clarice Maraschin, professora do programa de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A matriz delas é a Paris do começo do século 19, quando ainda não havia os grandes bulevares. Eram ruas estreitas, sem calçadas. CLARICE MARASCHIN Professora do programa de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional da UFRGS

Conforme a urbanista, esses espaços foram precursores dos ambientes que combinam comércio, lazer e pontos de encontro, antecipando o que viriam a ser, futuramente, os centros comerciais e os shopping centers.

— Era importante estar no caminho do cliente, como passagens urbanas. Por isso, elas se multiplicam no centro da Capital, onde havia maior densidade populacional. Até o comércio mais especializado ficava ali. Com o crescimento da cidade, a partir da década de 1980 começa um processo de descentralização do comércio — complementa Clarice, lembrando que o primeiro shopping de grande porte da Capital, o Iguatemi, surgiu em 1983 na Zona Norte.

Veja imagens das galerias do Centro

As galerias também passaram a ser abertas em outras partes da cidade. Conforme a dissertação de mestrado Tipologias Comerciais em Porto Alegre: da Rua Comercial ao Shopping Center, de Cláudia Piantá Costa Cabral, os bairros Independência e Moinhos de Vento receberam preferencialmente esse tipo de empreendimento fora da zona central. O perfil das lojas localizadas nas passagens do Centro Histórico também mudou, à medida que os estabelecimentos mais sofisticados ou especializados migraram para outros bairros e para o interior dos shoppings.

Galeria Malcon busca reabrir espaços vazios

A cem metros dos arcos da Chaves, na Galeria Malcon, o bate-perna dos transeuntes também rareou nos últimos anos. Os efeitos da circulação rarefeita é mais visível no corredor que conecta a Rua dos Andradas com a Vigário José Inácio e no subsolo — em cada um dos pisos, vê-se meia dúzia de cartazes de "aluga-se" colados nas vitrines. Os proprietários dos espaços comerciais e os administradores do condomínio, que inclui um prédio de 25 andares inaugurado em 1961, se mobilizam para tentar recuperar o brilho do passado.

O preço dos aluguéis foi reduzido em até 40%. Também se dá uma isenção dos primeiros três meses. PAULO ALENCASTRO Síndico da Galeria Malcon.

As ações para revitalizar o empreendimento já incluíram medidas de segurança como a instalação de catracas com identificação facial para acessar o edifício. Alencastro conta que, alguns anos atrás, pelo menos 36 salas do prédio estavam alugadas para oferta de massagens eróticas. Depois da instalação dos mecanismos, quase todas decidiram se mudar.

— Os clientes desse tipo de serviço preferem não ser identificados — conta Alencastro.

O mesmo síndico ocupa o cargo, de forma ininterrupta, há 52 anos.

— Acompanhei do alto do prédio da galeria o incêndio nas Lojas Renner — recorda o administrador, em referência à tragédia ocorrida em 1976.

Um dos trunfos para atrair frequentadores é a chamada Estação Malcon, ambiente localizado no subsolo que combina praça de alimentação com outros espaços para locação a lojistas — parte deles, também, com cartazes de aluga-se. Nos andares superiores, há principalmente prestadores de serviço, pronta-entrega de roupas, escritórios de advocacia e clínicas de imagem.

No térreo, a loja mais antiga é, ao mesmo tempo, a mais jovem. Instalada há 22 anos no local, a Short Fuse atrai um público com idade majoritariamente entre 10 e 24 anos oferecendo roupas inspiradas em bandas de rock e personagens de anime e itens de cultura geek (que mescla universo pop e tecnologia). Para manter as portas abertas, os proprietários passaram a apostar também nas vendas online.

— Como temos confecção própria, atendemos muitos pedidos personalizados de camisetas com estampas exclusivas, por exemplo — afirma o sócio Eder Santos.

Joias, relógios e um cachorro-quente famoso

Outra estratégia destinada a preservar a clientela das galerias centrais é transformar os empreendimentos em referência para a aquisição de determinados tipos de produtos. Na Galeria do Rosário, cuja entrada pela Rua Vigário José Inácio fica a menos de 50 metros do acesso à Malcon, proliferam as lojas de joias, relógios e perfumes, além de dois negócios que oferecem itens de caça-e-pesca. Conforme observado por Zero Hora, atualmente há um espaço fechado entre quatro dezenas de vitrines do empreendimento lançado em 1955.

Moradores de Estrela, Lauri Eli, 70 anos, e Jussara Eli, 53, aproveitaram a passagem pela Capital por conta de uma consulta médica para circular pelo Centro. Acabaram comprando um relógio na Galeria do Rosário.

— Saímos para passear e resolvemos passar por aqui. Tem bastante variedade para escolher — conta Lauri.

Mas o declínio na quantidade de visitantes exige esforço dos comerciantes para manter as portas abertas. Neusa Vieira, 58 anos, costumava comparecer todos os dias da semana para auxiliar a irmã, proprietária de uma loja de venda e conserto de relógios. Agora, por conta da dificuldade para atrair clientes, ajuda a irmã apenas em dois dias.

Trabalho aqui há 15 anos. Antigamente tinha tanta gente que era até difícil caminhar. Não estamos pensando em fechar, mas o movimento caiu muito. NEUSA VIEIRA Comerciante

A fidelidade dos clientes antigos é o trunfo responsável por fazer com que o negócio de Dorival Zambon, 71 anos, destoe de outros pontos próximos. Responsável há cinco décadas pelo Cachorro do Bigode — banca de cachorro-quente batizada com o apelido do proprietário — a marca vem se expandindo pela cidade: já são cinco unidades em Porto Alegre.

O segredo do sucesso, segundo o próprio bigode, está na maionese produzida pelo próprio estabelecimento.