Porto Alegre

Passagens urbanas
Notícia

Mais que pontos comerciais, parte da história da cidade: um passeio pelas galerias do centro de Porto Alegre

Chaves, Malcon e Rosário experimentam redução de frequentadores desde a pandemia, mas contam com clientes fiéis para resistir e buscam formas de atrair novos públicos

Marcelo Gonzatto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS