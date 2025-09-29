Empresas poderão ocupar mais dois viadutos de Porto Alegre sem pagar aluguel; veja como se inscrever

Avenida Protásio Alves passa embaixo do Viaduto Tiradentes. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Secretaria Municipal de Parcerias de Porto Alegre quer encontrar interessados em adotar mais dois viadutos da Capital. Em troca de limpeza e manutenção, empresas poderão instalar negócios embaixo das estruturas sem precisar pagar aluguel para a prefeitura. Os editais para adoção dos viadutos Tiradentes, no bairro Santa Cecília, e Imperatriz Leopoldina, no Centro Histórico, serão publicados no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) desta segunda-feira (29).

Esta não será a primeira vez que o Viaduto Imperatriz Leopoldina, também conhecido como "Brooklyn", entra em um edital de adoção. Uma empresa já havia assumido o espaço por quase um ano, quando instalou uma lanchonete sob a estrutura. Em maio deste ano, os sócios desistiram do negócio alegando que tiveram problemas com insegurança no local.

Para resolver isso, o prefeito Sebastião Melo anunciou que instalaria um posto da Guarda Municipal embaixo do viaduto. Os agentes ficarão dentro de um contêiner, assim como é no posto da Guarda no Parque Farroupilha (Redenção), de frente para a Avenida José Bonifácio. Com a novidade, a prefeitura espera que mais empresas se interessem em investir no local.

Já o Viaduto Tiradentes, no cruzamento entre a Rua Silva Só e a Avenida Protásio Alves, nunca passou por esse tipo de experiência. Em 2022, a estrutura foi revitalizada a partir de uma parceria com a Instituição MMH Hospital Veterinário Ltda e a Águia Veterinária e Pet Shop. Na época, os pilares e as paredes do viaduto foram pintados com temática de animais.

Como vai funcionar

As empresas interessadas em adotar os dois viadutos terão 30 dias para apresentarem seus projetos à prefeitura. Segundo o secretário-adjunto de Parcerias, Fabiano Rheinheimer, serão disponibilizados dois espaços no Viaduto Tiradentes: um sob a estrutura e um na Praça Moranense, que fica ao lado.

Já no Viaduto Imperatriz Leopoldina serão disponibilizados quatro pontos, diferente de como era antes, quando apenas uma empresa estava instalada no local. Serão dois no entorno de obstáculos de skate que existem sob o viaduto, um do lado oposto da avenida e um na praça ao lado.

— As estruturas seguem o tamanho padrão de um contêiner. Estamos otimistas para ocupação, haja visto o crescimento na procura por espaços públicos para adoção e no sucesso do último edital realizado para o Viaduto da Conceição — explica Rheinheimer.

Os interessados devem entregar as propostas presencialmente na Secretaria Municipal de Parcerias, na Rua General João Manoel, 157, 13º andar, ou enviar para o e-mail apoiepoa@portoalegre.rs.gov.br.

Atividades que poderão operar nos locais:

Comércio

Serviços

Lazer

Critérios de avaliação:

Viabilidade técnica

Impacto social, urbanístico e de segurança pública

Celeridade na execução das contrapartidas

Sustentabilidade econômica

Inovação

Comprometimento com manutenção do espaço

Experiências anteriores

Viaduto da Conceição

Como disse o secretário adjunto de Parcerias, o Viaduto da Conceição foi o último a entrar em um edital de adoção da prefeitura. A disputa chegou a ter o prazo para inscrições prorrogado duas vezes, dando 60 dias a mais para as empresas se manifestarem.

Giuseppe Riesgo, titular da pasta, diz que foram recebidas quase 200 mensagens de empresas interessadas. Agora, as propostas serão filtradas por uma comissão avaliadora que escolherá os cinco projetos que melhor se encaixam nos requisitos previstos no edital.

— Algumas empresas mandaram mensagem só perguntando e outras já se inscrevendo, mas algumas não preencheram todos os requisitos que pedimos no edital. Teve muita procura. A área tem potencial, ainda mais agora que também vai receber um posto da Guarda Municipal — conta Riesgo.

Casos que deram certo

Em alguns casos, a adoção de viadutos está dando certo, lembra o secretário de Parcerias. No Viaduto Dom Pedro I, perto do estádio Beira Rio, foram instaladas as lanchonetes Mek Aurio e D' Galetto & Gato Churrasquinhos. Mesmo em dias que não há jogo do Internacional, a região é movimentada e iluminada.

No Centro Histórico, a Alegrow instalou uma loja de conveniência embaixo do Viaduto José Loureiro da Silva, na Avenida Salgado Filho. Desde então, a região está iluminada e com maior sensação de segurança. O mesmo acontece no Viaduto Obirici, no bairro Passo d'Areia, onde food-trucks foram instalados, trazendo maior movimento para este local.