Loja que era do Nacional em shopping será ampliada para receber outro supermercado

Área do supermercado será ampliada para espaço onde hoje ficam lojas voltadas a serviços. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Recém-fechado, o espaço que era do supermercado Nacional no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, será ampliado para receber uma outra rede do mesmo segmento. O aumento de área ocorrerá nos espaços em frente à entrada da loja, onde hoje há operações voltadas a serviços.

A gestão do shopping ainda não revela a marca que ocupará o espaço. No entanto, a reportagem apurou que houve tratativas com o Grupo Zaffari. Procurada, a rede gaúcha não nega o interesse, mas diz que "no momento, a empresa não dispõe de nenhuma informação" sobre sua chegada ao shopping.

A rede Bistek, de Santa Catarina, também teria sido procurada pelo shopping para assumir o espaço. Até a publicação desta reportagem a empresa não respondeu se tem interesse no ponto. Em Porto Alegre, o Bistek assumiu o imóvel do antigo Nacional da Avenida Protásio Alves, que será reaberto em 2026, como noticiou a colunista de GZH Giane Guerra.

Neste momento, as estruturas que eram do Nacional do Praia de Belas estão sendo desmontadas. Conforme informado a lojistas do shopping, a obra de ampliação do supermercado vai durar cerca de um ano.

Entre os estabelecimento que ficam em frente ao antigo supermercado, há uma loja de relógios, uma tabacaria, um chaveiro, uma gráfica e uma loja do Internacional. Essas operações serão transferidas para outra parte do shopping, perto da Americanas, onde hoje há espaços desocupados.

A mudança dos espaços ocorre ainda em setembro. O único que já se mudou foi o quiosque da Milky Moo, que ficava em frente ao supermercado e agora está em frente à loja da Tim.

O Nacional estava no Praia de Belas desde 1991, quando o shopping foi inaugurado. O Carrefour, dono da rede, disse que manteria a loja do shopping aberta, mas que a adaptaria para sua marca, assim como feito em outras unidades. No entanto, após conversas, a empresa e a gestão do centro de compras decidiram desfazer o contrato.

Placas colocadas em frente ao antigo supermercado prometem, para breve, uma nova operação no local. Enquanto isso, os clientes do Praia de Belas sentem falta de uma opção do segmento dentro do empreendimento.

— Já tem poucos supermercados no bairro. É ruim ficar sem esse, moro bastante perto — lamenta a aposentada Maria Lurdes dos Santos, que ficou sabendo na terça-feira (2) do fechamento da unidade.

O treinador de corrida Gustavo Frazão também mora no bairro e era cliente do Nacional do Praia. Nessa terça, ele perguntava aos seguranças do shopping se já sabiam qual marca assumiria o espaço.

— Se for um Zaffari mesmo, vai dar um "up" aqui. Já fazia tempo que o serviço deles (Nacional) estava ruim. Eu vinha pela comodidade — diz Frazão.

Zaffari tem outros projetos para a região

Caso o Zaffari assuma o ponto do Praia de Belas, essa unidade ficará bastante próxima de outro supermercado que a rede quer construir na região. A empresa é dona do grande terreno que fica ao lado do shopping, onde estão previstas torres residenciais, comerciais e um centro de compras no térreo, que terá uma loja da marca. O Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) está aprovado na prefeitura de Porto Alegre.

Esboço do projeto do Zaffari para o terreno ao lado do Praia de Belas. ZBL Arquitetura / Divulgação

No Menino Deus, o Zaffari tem outro supermercado, que fica entre a Avenida Getúlio Vargas e as ruas Múcio Teixeira e Bastian. Em julho, Zero Hora noticiou o plano da empresa de ampliar essa operação a partir da compra de imóveis vizinhos.

O projeto de ampliação está aprovado na prefeitura de Porto Alegre. Dados no sistema da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) mostram que seria construída uma torre de três pavimentos, voltada a comércio, e outra, de sete pavimentos e um subsolo, voltada a serviços.