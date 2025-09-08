Porto Alegre

Na Bento Gonçalves
Notícia

Leão vai deixar de ser feio? Polêmica estátua de Porto Alegre está sendo repintada: "Ficará com o olhar mais bonito"

Batizada como "Obelisco Leonístico", escultura foi comprada em loja de enfeites para jardim, em 2016. Agora, recebe trabalho de artista

Guilherme Gonçalves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS