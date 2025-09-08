Leão vai deixar de ser feio? Polêmica estátua de Porto Alegre está sendo repintada: "Ficará com o olhar mais bonito"

Estátua de leão surgiu na Praça Jaime Telles no final de 2016. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A polêmica estátua de um leão na Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre, começou a ser repintada. A intervenção ocorre nove anos após sua instalação, no final de 2016. Na época, a escultura com mais de 2 metros de altura revoltou a classe artística porto-alegrense, que a chamou de "horrorosa" e "bizarra".

De lá para cá, o "Leão da Bento" tornou-se um novo símbolo da cidade e até conquistou cidadãos, que o consideram simpático, apesar da aparência duvidosa.

O que mais chama a atenção na escultura é o olhar. Da forma como o animal foi representado, parece que ele é estrábico — condição em que os olhos ficam desalinhados.

A repintura do animal em concreto começou a ser feita na semana passada por um artista contratado pelo Lions Clube, instituição responsável pela instalação da estátua na Praça Jaime Telles, no bairro Santana.

A princípio, Nair Izolan, uma das administradoras do clube, diz que a intervenção está sendo feita devido ao desgaste da pintura. No entanto, ao longo da conversa, confessa que há outro motivo.

— A critica sempre foi em relação aos olhos do leão. Pedi para o artista corrigir isso. Ficará com o olhar mais bonito. Talvez o artista que pintou originalmente não tivesse se ligado nessa parte. É um olhar que não está condizente — afirma Nair, que era presidente do clube em 2016.

A estátua é uma homenagem aos 50 anos do Lions Clube Bento Gonçalves, completados em 2016. Quando foi colocada na praça, a escultura não passou pelo crivo da Comissão de Avaliação de Obras de Arte do Município, da qual artistas fazem parte. Contudo, a instalação foi aprovada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Smam).

Agora, a atual Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), que faz a gestão de parques e praças de Porto Alegre, diz que não foi avisada sobre a intervenção na estátua.

"Olhar mais bonito"

A repintura está sendo feita pelo muralista Thiago Machado, estudante de artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Esse é o primeiro trabalho do artista feito em estátuas. Segundo ele, a intervenção deve ficar pronta ainda nesta semana.

— O tempo precisa ajudar. Está sendo um desafio. A pintura em mural é parecida com o que faço em pintura de tela. No leão, também tem o diferencial de que essa obra se tornou um ícone de Porto Alegre — diz Thiago.

A estrutura da estátua não passará por mudanças. A escultura foi lixada para retirar a antiga pintura e já recebeu camadas de tinta em sua base. Agora, começam os detalhes. A próxima etapa será corrigir os olhos, o principal desafio.

— É difícil porque a estrutura já marca em relevo a íris do leão. Mudar isso é uma grande responsabilidade. É uma obra polêmica, mas mesmo o pessoal fazendo piada, acho que tem um carinho pela figura pelo leão — completa o artista.

Artista Thiago Machado é o responsável pela repintura do "Leão da Bento". Henrique Nichele / Divulgação

"Obelisco Leonístico"

Batizada como "Obelisco Leonístico", a estátua instalada na Avenida Bento Gonçalves foi comprada por R$ 1,2 mil em uma loja de enfeites para jardins, em Osório. Antes, o clube tinha um outro monumento onde hoje está o Viaduto São Jorge, que foi removido por causa da obra da estrutura.

— Como o símbolo do Lions é um leão, conversamos e optamos por colocar a figura de um leão. Fizemos uma chamada extra com os sócios, que arcaram com os custos da estátua. Na época, eram 20 sócios. Hoje, estamos com pouco mais de 30 — diz Nair.

José Francisco Alves, artista e autor do livro A Escultura Pública em Porto Alegre, é crítico ferrenho da estátua. Em 2017, meses depois que a estátua foi instalada, chegou a dizer que ela deveria ser "derrubada a marretada". Nove anos depois, sua opinião segue a mesma:

— É uma porcaria de cimento, bibelô de loja de materiais de jardins.

O influenciador Alisson Espíndola, conhecido na internet como "Cacetinho", é um admirador da estátua:

— O leãozinho feio tem um charme. Tem os olhinhos um para cada lado. Alguns falam que é um erro, mas sempre vi como ele enxergando as duas ruas onde ele está no meio. Ele está zelando pelas ruas. Acho meio poético.

— Espero que não mude o olhinho dele. Sem isso, perde totalmente o charme — completa.

A intervenção na estátua está custando R$ 3 mil para o Lions Clube, mais do que o dobro do preço pago em 2016 para comprar a escultura. O aporte inclui tintas, materiais para reparo no pedestal de concreto e o serviço do artista.

O que são os clubes de Lions

Os clubes de Lions são organizações de serviço comunitário presentes em mais de 200 países, reunindo voluntários com o objetivo de promover ações solidárias e humanitárias. Fundado em 1917 nos Estados Unidos, o Lions Club International se tornou uma das maiores entidades de voluntariado do mundo, com milhares de membros engajados em causas como combate à fome, apoio à saúde ocular, cuidado com o meio ambiente e incentivo à educação.

A atuação é descentralizada: cada clube tem autonomia para identificar as necessidades mais urgentes de sua comunidade e desenvolver projetos locais. No Brasil, os clubes de Lions estão espalhados em todas as regiões.