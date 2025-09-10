Jardim Botânico de Porto Alegre receberá investimento de R$ 5 milhões para restaurações

Cinco edificações devem ser contempladas com reformas a partir do investimento. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Na manhã desta quarta-feira (10), que marca o aniversário de 67 anos do Jardim Botânico de Porto Alegre, foi anunciado o investimento de R$ 5 milhões para reformas e melhorias de infraestrutura no parque e no Museu de Ciências Naturais do RS, que fica dentro do Jardim.

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), ainda não tem estimativa de prazos para começo e conclusão dos trabalhos de restauração. Segundo a pasta, edital e vistoria estão feitos e orçamentos estão sendo analisados para definição de quando iniciará a obra.

Conforme a Sema, o recurso será destinado para reforma de cinco estruturas: o prédio do Bromeliário e gabinetes, os Cactários, o Anfiteatro, além de um quiosque e da estrutura de bar e sanitários.

O presente de aniversário também deve viabilizar melhorias em sistemas de abastecimento e saneamento, como a instalação de nova motobomba em poço tubular, dosadores de cloro e flúor, macromedidor de água, assim como a construção de laje sanitária, entre outras medidas.

— Estamos garantindo melhores condições para pesquisadores, estudantes, visitantes e para todos os servidores que atuam diariamente neste espaço histórico — afirma a secretária da pasta ambiental do Estado, Marjorie Kaufmann.

Em junho deste ano, reportagem de Zero Hora mostrou que o Jardim Botânico teve queda de 65% na quantidade de visitantes entre 2017 e 2024, conforme dados da própria Sema. Funcionários do parque avaliaram que o movimento se deu pela pouca divulgação e diminuição de investimentos desde a extinção da Fundação Zoobotânica (FZB) em 2018. Uma tentativa de concessão do Jardim Botânico ocorreu em 2022, mas não foi adiante por falta de interessados.

Obras em andamento

Estão em andamento, atualmente, duas obras no local. Uma delas busca recuperar o telhado da sede administrativa e da Divisão de Pesquisa e Manutenção de Coleções Científicas, onde fica o Museu de Ciências Naturais. Essa reforma, no valor de R$ 2,7 milhões, tem previsão de conclusão ainda neste semestre e deve solucionar o problema de goteiras dentro da exposição.

A outra obra, que custou R$ 987 mil, serve para modernizar a rede elétrica nos mesmos prédios.

Funcionamento do Jardim Botânico de Porto Alegre

O Jardim Botânico da Capital abre de terça a domingo, das 9h às 17h.

Os ingressos custam R$ 6 (adultos) e R$ 3 (estudantes e idosos a partir de 60 anos). Crianças até cinco anos não pagam.

O estacionamento é cobrado nos finais de semana e em feriados, no valor de R$ 11 para automóveis e R$ 5,50 para motocicletas. Ainda é possível adquirir por R$ 14 o passaporte válido para o mês inteiro.

A aquisição do ingresso e a compra de mudas no Jardim Botânico exigem dinheiro em espécie. A Sema prevê a implementação do pagamento via Pix até o início de 2026.





*Produção: Fernanda Axelrud