Incêndio atinge apartamento no bairro Petrópolis e morador pula do segundo andar

Bombeiros e Samu atenderam a ocorrência. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um incêndio atingiu apartamento em prédio localizado na Rua Dona Eugênia, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. A ocorrência ocorreu por volta das 2h30min da madrugada deste sábado (13).

O apartamento onde ocorreu o incêndio fica no terceiro andar do prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas não se espalharam para outros apartamentos, mas a fumaça afetou todo o andar do edifício.

Um homem pulou do segundo andar para a rua buscando fugir do incêndio que atingia o prédio. Ele foi conduzido ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre para atendimento e foi liberado durante a manhã deste sábado, tendo sofrido apenas ferimentos leves.

Pelo menos outros oito moradores do prédio foram atendidos no local por equipes do Samu, após inalarem fumaça. As autoridades investigam as causas do início do incêndio.