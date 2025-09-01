Incêndio a ônibus provoca altas chamas e coluna de fumaça na Lomba do Pinheiro; veja vídeo

Ônibus da linha 289 ficou completamente destruído após pegar fogo no fim da linha, na Lomba do Pinheiro. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Correção: o veículo incendiado fazia a linha 289, diferentemente do informado entre 8h05min e 10h55min desta segunda-feira (1º). O texto foi ajustado.

Um ônibus pegou fogo na manhã desta segunda-feira (1º) na Vila Mapa, no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. Ninguém se feriu no acidente.

De acordo com relatos dos moradores, as chamas no veículo da linha 289 — Rincão começaram por volta das 7h e foram contidas cerca de uma hora depois pelo Corpo de Bombeiros.

O ônibus estava parado no fim da linha e não havia ninguém dentro do veículo. A investigação do caso ficará a cargo da 5ª Delegacia de Polícia da Capital. Não se sabe se ainda o incêndio foi criminoso.

O motorista do ônibus prestou depoimento às autoridades. Segundo a empresa VTC, que opera a linha, o condutor informou que o coletivo estava desligado e ele foi ao banheiro antes de começar uma nova viagem. Ao sair do sanitário, teria visto um vulto. A empresa estima o prejuízo em cerca de R$ 1 milhão.