Porto Alegre

Zona Leste
Notícia

Incêndio a ônibus provoca altas chamas e coluna de fumaça na Lomba do Pinheiro; veja vídeo

Veículo estava parado no fim da linha e ninguém se feriu no acidente

Leandro Rodrigues

