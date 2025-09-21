Porto Alegre

Hospital Cristo Redentor
Notícia

Idosa é internada em estado grave após ser atacada por sete cães da raça rottweiler: "Ela teve traumas em todo o corpo", diz médico

Segundo cirurgião plástico que atendeu o caso, animais seriam da própria família da vítima

Guilherme Gonçalves

