Idosa é internada em estado grave após ser atacada por sete cães da raça rottweiler: "Ela teve traumas em todo o corpo", diz médico

Uma idosa está internada no hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, após ter sido atacada por sete cães da raça rottweiler em Gravataí, na Região Metropolitana. Segundo o médico e cirurgião plástico Luiz Carlos Ortiz, que atendeu a paciente, a mulher chegou ao hospital por volta das 18h de sábado (20) com ferimentos graves na face, nos braços e nas pernas.
Ainda de acordo com o médico, a paciente, que tem mais de 70 anos de idade, ficou no bloco cirúrgico por mais de três horas para reconstituição do nariz e da boca. Agora, ela está na UTI em estado grave.
— Ela teve traumas em todo o corpo, principalmente no nariz, lábio e queixo. Ela chegou toda suja de terra, parece que os cães a arrastaram na grama — relata o cirurgião plástico.
— Toda semana chegam casos de ataques de cachorro dessa raça e de pitbulls, mas nem sempre é assim tão grave. Nunca vi nada igual nesses 30 anos de profissão — completa.
Segundo um membro da família relatou ao médico, os sete cães rottweiler seriam animais de estimação da própria idosa, que reside em um sítio. A reportagem segue tentando contato com a família da vítima.
Casos parecidos
No dia 11 se setembro, um homem de 63 anos morreu depois de ter sido atacado por quatro pitbulls em Minas do Leão. O entregador de lenha Américo Sampaio de Souza chegou a passar por uma cirurgia de alta complexidade, após arrancados o couro cabeludo e partes da orelha, além de ter sofrido outras lesões graves.
Quatro dias depois deste episódio, uma mulher de 31 anos também foi atacada por cachorros de um vizinho na zona sul de Porto Alegre. Ela foi internada, mas sobreviveu com ferimentos em braços, pernas e rosto. Embora não tenha confirmado a raça, a polícia afirmou que os cães responsáveis pelo ataque têm traços de pitbull.