Idosa é internada em estado grave após ser atacada por sete cães da raça rottweiler: "Ela teve traumas em todo o corpo", diz médico

Mulher teria chegado ao hospital por volta das 18h de sábado (20) com ferimentos graves na face, nos braços e nas pernas. Guto Teixeira / RBSTV

Uma idosa está internada no hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, após ter sido atacada por sete cães da raça rottweiler em Gravataí, na Região Metropolitana. Segundo o médico e cirurgião plástico Luiz Carlos Ortiz, que atendeu a paciente, a mulher chegou ao hospital por volta das 18h de sábado (20) com ferimentos graves na face, nos braços e nas pernas.

Ainda de acordo com o médico, a paciente, que tem mais de 70 anos de idade, ficou no bloco cirúrgico por mais de três horas para reconstituição do nariz e da boca. Agora, ela está na UTI em estado grave.

— Ela teve traumas em todo o corpo, principalmente no nariz, lábio e queixo. Ela chegou toda suja de terra, parece que os cães a arrastaram na grama — relata o cirurgião plástico.

— Toda semana chegam casos de ataques de cachorro dessa raça e de pitbulls, mas nem sempre é assim tão grave. Nunca vi nada igual nesses 30 anos de profissão — completa.

Segundo um membro da família relatou ao médico, os sete cães rottweiler seriam animais de estimação da própria idosa, que reside em um sítio. A reportagem segue tentando contato com a família da vítima.

Casos parecidos

No dia 11 se setembro, um homem de 63 anos morreu depois de ter sido atacado por quatro pitbulls em Minas do Leão. O entregador de lenha Américo Sampaio de Souza chegou a passar por uma cirurgia de alta complexidade, após arrancados o couro cabeludo e partes da orelha, além de ter sofrido outras lesões graves.