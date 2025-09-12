Homem é detido e seguranças ficam feridos após manifestação no Centro Cultural da UFRGS 

Óleo e folhas de papel ficaram pelo chão, na entrada do prédio do Centro Cultural da UFRGS. João Vitor Cassela Novoa / Arquivo pessoal

Um homem foi detido após uma manifestação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) nesta sexta-feira (12), em Porto Alegre. O caso aconteceu por volta das 11h, no Centro Cultural, no Campus Centro.

Conforme nota divulgada pela UFRGS, cerca de 15 manifestantes tentaram impedir a realização evento Pré-COP RS – Conferência da Organização Popular sobre o Clima. O grupo jogou óleo na porta de entrada do prédio e disparou rojões.

Os manifestantes também jogaram papéis no chão com mensagens contrárias à realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, que ocorrerá em Belém (PA), em novembro de 2025.

Após a situação, o grupo fugiu em direção ao parque da Redenção. De acordo com a universidade, um dos suspeitos foi alcançado pelos seguranças e entrou em luta corporal. Ele foi detido e encaminhado à Polícia Federal, onde presta depoimento. A identidade não foi divulgada. Dois seguranças tiveram ferimentos leves, mas passam bem. A UFRGS registrou um boletim de ocorrência na Polícia Federal.

Confira a nota da UFRGS na íntegra

"Na manhã desta sexta-feira, 12/09, em torno das 11h, um grupo de cerca de 15 manifestantes tentou impedir a realização do evento Pré-COP RS – Conferência da Organização Popular sobre o Clima, jogando óleo na porta de entrada do Centro Cultural da UFRGS, no Campus Centro, onde acontece o encontro. O grupo também disparou foguetes (rojões) em direção ao Centro Cultural, causando grande estrondo no espaço. Diante da chegada de reforço da segurança universitária ao local, os manifestantes fugiram em direção ao Parque da Redenção. Um dos integrantes do grupo foi alcançado pelos seguranças da UFRGS, com os quais entrou em luta corporal, foi detido e conduzido à Polícia Federal. Na abordagem, dois seguranças da Universidade tiveram ferimentos leves.

Os cartazetes lançados pelos manifestantes informam que o ato é contrário à realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, que ocorrerá em Belém (PA), em novembro de 2025.

A UFRGS, por meio da Coordenadoria de Segurança, adotou as medidas para garantir que o evento e as demais atividades da Universidade no seu Campus Centro fossem mantidas e ocorressem normalmente. O encontro da Pré-COP 30 foi realizado até o seu final, com a presença do vice-reitor Pedro Costa e dos demais participantes.

No momento, está sendo registrado boletim de ocorrência na Polícia Federal, e as atividades no Campus Centro transcorrem com normalidade."