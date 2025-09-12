Porto Alegre

Tumulto
Notícia

Homem é detido e seguranças ficam feridos após manifestação no Centro Cultural da UFRGS 

Grupo jogou óleo e disparou rojões durante um evento em preparação à COP30, que ocorre em novembro, em Belém, no Pará

Lisielle Zanchettin

