Guarda-corpo do corredor de acesso de Porto Alegre começa a ser instalado

Começou nesta sexta-feira (12) a instalação do guarda-corpo nas laterais do corredor de acesso de Porto Alegre. Dezenas de proteções de concreto estão sendo implantadas no local.
A obra teve início pelo lado direito da via. Segundo o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, a expectativa é de que os trabalhos sigam até o final da próxima semana, a depender das condições climáticas.
Além das proteções, também serão feitos serviços de drenagem e acabamento ao longo dos próximos dias.
A obra causa estreitamento na rua da Conceição para quem vem da Avenida Júlio de Castilhos, com bloqueio da faixa da esquerda.
Erguido na enchente
No ano passado, a prefeitura decidiu manter o corredor de acesso a Porto Alegre, que começou como algo provisório.
A estrutura de pedra e asfalto que conecta a Avenida Castelo Branco ao Túnel da Conceição, no sentido Interior-Capital, foi erguida para possibilitar a passagem de veículos durante a enchente de 2024.