Guarda-corpo do corredor de acesso de Porto Alegre começa a ser instalado

Dezenas de proteções de concreto estão sendo implantadas no local. Ian Tâmbara / Agência RBS

Começou nesta sexta-feira (12) a instalação do guarda-corpo nas laterais do corredor de acesso de Porto Alegre. Dezenas de proteções de concreto estão sendo implantadas no local.

A obra teve início pelo lado direito da via. Segundo o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, a expectativa é de que os trabalhos sigam até o final da próxima semana, a depender das condições climáticas.

Além das proteções, também serão feitos serviços de drenagem e acabamento ao longo dos próximos dias.

A obra causa estreitamento na rua da Conceição para quem vem da Avenida Júlio de Castilhos, com bloqueio da faixa da esquerda.

Erguido na enchente

No ano passado, a prefeitura decidiu manter o corredor de acesso a Porto Alegre, que começou como algo provisório.