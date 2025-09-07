Porto Alegre

Sete de Setembro
Notícia

Grito dos Excluídos pede punições aos réus envolvidos na trama golpista e defende a soberania nacional

A 31ª edição do ato movimentou os grupos com pautas vinculadas a questões sociais como emprego e educação na Redenção e no Largo dos Açorianos

André Malinoski

