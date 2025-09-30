Governo federal autoriza implementação de motofaixa na Avenida Assis Brasil

Placas sinalizando a motofaixa ainda serão aplicadas, e o tracejado será pintado de azul. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), autorizou nesta terça-feira (30) que a prefeitura de Porto Alegre coloque em prática o primeiro espaço exclusivo para motocicletas na Capital, que fica na Avenida Assis Brasil.

O trecho será de quatro quilômetros entre o terminal Triângulo e a região da rótula da Fiergs — no sentido Centro-bairro. Desde julho o espaço já está demarcado, mas ainda sem valer oficialmente.

Em agosto, a reportagem da Zero Hora apurou que a marcação já ganhava adesão de motociclistas. Segundo relatos, a motofaixa traz maior sensação de segurança.

A autorização será publicada no Diário Oficial da União. Depois disso, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) deve liberar o uso em algumas semanas.

Além disso, ainda faltam algumas ações para o espaço estar pronto para uso oficial: placas sinalizando a motofaixa serão aplicadas, e o tracejado será pintado de azul, conforme a EPTC.