Governo federal autoriza implementação de motofaixa na Avenida Assis Brasil

O governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), autorizou nesta terça-feira (30) que a prefeitura de Porto Alegre coloque em prática o primeiro espaço exclusivo para motocicletas na Capital, que fica na Avenida Assis Brasil.
O trecho será de quatro quilômetros entre o terminal Triângulo e a região da rótula da Fiergs — no sentido Centro-bairro. Desde julho o espaço já está demarcado, mas ainda sem valer oficialmente.
Em agosto, a reportagem da Zero Hora apurou que a marcação já ganhava adesão de motociclistas. Segundo relatos, a motofaixa traz maior sensação de segurança.
A autorização será publicada no Diário Oficial da União. Depois disso, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) deve liberar o uso em algumas semanas.
Além disso, ainda faltam algumas ações para o espaço estar pronto para uso oficial: placas sinalizando a motofaixa serão aplicadas, e o tracejado será pintado de azul, conforme a EPTC.
O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, esteve em Brasília pedindo a liberação do espaço. No entanto, ainda não foi divulgada uma data para oficialização.