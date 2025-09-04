Furtos de equipamentos de iluminação no Túnel da Conceição somam R$ 65 mil de prejuízo em três meses

Além de fios, túnel já teve refletores furtados. Leandro Rodrigues / Agência RBS

Somente neste ano, o Túnel da Conceição, no Centro de Porto Alegre, foi palco de três episódios de furto de equipamentos de iluminação. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), a soma do prejuízo para a prefeitura é de R$ 65 mil.

Em junho, foram levados 72 refletores de luz em duas ocorrências. Na primeira, no dia 1º, foram levados 19 aparelhos, e na segunda, do dia 18, mais 53. O custo total de reposição foi de R$ 60 mil.

Foram levados cabos essenciais do quadro de comando, localizado em um poste na Rua José Ottão, sobre o túnel. SMSUrb / Divulgação

Postes furtados da zona sul de Porto Alegre seguem sem luz

Outra ocorrência recente aconteceu na zona sul da Capital, onde 38 postes tiveram fiação furtada na última semana do mês de agosto. De acordo com a secretaria, 21 já foram religados. Os furtos deixaram sem luz trechos das avenidas Cavalhada e Eduardo Prado, além da rua Adão Juvenal de Souza.

Ficaram inoperantes 18 postes na rua Adão Juvenal de Souza, 16 na Avenida Cavalhada e 4 na Avenida Eduardo Prado. SMSUrb / Divulgação

Desde os furtos, a Guarda Civil Metropolitana reforçou o patrulhamento na região. A concessionária IPSul havia previsto religar a iluminação pública nesta semana, mas o prazo foi prorrogado até o fim da semana que vem, em parte devido à demanda por religação no Túnel da Conceição.

Furto de fios em alta na Capital

Reportagem do Grupo de Investigação do Grupo RBS (GDI) publicada em julho deste ano mostrou que Porto Alegre teve 1.412 casos de furtos de fios e cabos no primeiro semestre deste ano. O número já supera o total de todo o ano de 2024, quando a Capital registrou 1.369 casos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-RS). Se comparados os mesmos períodos, o aumento em 2025 foi de 110%, com 673 registros entre janeiro e junho do ano passado na Capital.

A lei federal 15.181, sancionada em julho, aumentou as penas para crimes desse tipo. Condenações por furto e de receptação de cabos passaram a ter pena de dois a oito anos de prisão, o dobro do que era previsto para cada um. Em casos de roubo, que previa pena entre quatro e 10 anos, há agravante de até metade da pena, podendo chegar a 15 anos se envolver infraestrutura crítica.

Para denunciar furto, roubo ou receptação de fios e cabos, a prefeitura orienta que se entre contato pelo telefone 156 (Central do Cidadão).