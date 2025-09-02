Furto de cabos deixa sem iluminação parte do Túnel da Conceição

Crime ocorreu na madrugada de segunda-feira. Leandro Rodrigues / Agência RBS

Desde segunda-feira (1º), um furto de cabos deixa o túnel da Conceição, no sentido bairro-centro, sem iluminação. Segundo informações da prefeitura e da IP Sul, a concessionária responsável, o crime ocorreu naquela madrugada.

Nas primeiras horas da manhã, os motoristas já notavam a falta de luz ao se dirigirem à rodoviária. No sentido oposto, em direção ao Complexo Santa Casa, a iluminação permanece funcionando.

A prefeitura informou que foram levados cabos essenciais do quadro de comando, localizado em um poste na Rua José Ottão, sobre o túnel.

Esse quadro está aberto e com fios expostos. A concessionária informou que, devido à complexidade da manutenção, a intervenção ocorrerá sem tráfego de veículos e sem fluxo de pedestres.