Furto de cabos deixa sem iluminação parte do Túnel da Conceição

Desde segunda-feira (1º), um furto de cabos deixa o túnel da Conceição, no sentido bairro-centro, sem iluminação. Segundo informações da prefeitura e da IP Sul, a concessionária responsável, o crime ocorreu naquela madrugada.
Nas primeiras horas da manhã, os motoristas já notavam a falta de luz ao se dirigirem à rodoviária. No sentido oposto, em direção ao Complexo Santa Casa, a iluminação permanece funcionando.
A prefeitura informou que foram levados cabos essenciais do quadro de comando, localizado em um poste na Rua José Ottão, sobre o túnel.
Esse quadro está aberto e com fios expostos. A concessionária informou que, devido à complexidade da manutenção, a intervenção ocorrerá sem tráfego de veículos e sem fluxo de pedestres.
A previsão do serviço é para a noite desta terça (2) e madrugada de quarta-feira (3), com expectativa de que a iluminação seja restabelecida nas primeiras horas do dia.